¿Cuánto tardará en borrarse una deuda de 8 mil pesos del Buró de Crédito para 2026?

En este cercanísimo 2026, es muy probable que Buró de Crédito te dé una bonita noticia si tu deuda es menor a 8 mil 241 pesos (o mil UDIS) y, además, cuentas con cierto requisito de temporalidad. Aquí te contamos los detalles.

Como es bien sabido, la institución encargada de establecer plazos para borrar cualquier deuda de historial crediticio es la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia (perteneciente a Buró de Crédito) y por las Reglas Generales emitidas por el Banco de México (Banxico).

Hay que considerar que los créditos registrados se eliminan de las bases de datos del Buró, de forma paulatina y, según el adeudo que tenga la persona.

Según advierte la página oficia del Buró de Crédito, donde se notifican los distintos periodos de tiempo que deben cumplir las deudas para poder ser eliminadas:

"Los créditos con adeudos menores a mil UDIS, más o menos 8 mil 241 pesos, se eliminan después de cuatro años".

Por lo tanto, si tu deuda comenzó a gestarse en 2022, para 2026, o sea, cuatro años después, ya habría sido levantada. Para que nadie entre en pánico, acá abajo presentamos los créditos registrados en el Buró de acuerdo con el adeudo pendiente:

Créditos con adeudos menores

25 UDIS o menos, pero más de 206 pesos, se eliminan después de un año

500 UDIS, más o menos 4 mil 121 pesos, se eliminan después de dos años

Mil UDIS, más o menos 8 mil 241 pesos, se eliminan después de cuatro años

Sumado a lo anterior, el Buró de Crédito enfatiza que los plazos empiezan a contar a partir de que el otorgante reporte retraso en los créditos. Por último, el organismo hace hincapié en que los datos de los créditos con adeudos mayores a mil UDIS se elimina al cumplir 6 años en la base de datos, siempre y cuando:

Sean menores a 400 mil UDIS, más o menos, 1.7 millones de pesos

El crédito no esté en proceso judicial

No se haya cometido ningún fraude en los créditos

AO