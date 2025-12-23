¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 23 y 24 de diciembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Manzana Golden: $29.50 el kg.

Papaya maradol: $39.50 kg.

Plátano Chiapas: $22.50 el kg.

Uva roja sin semilla: $62.00 el kg.

Caña de azúcar: $16.90 el kg.

Tejocote: $24.00 el kg.

Guayaba: $28.50 el kg.

Cebolla blanca: $31.90 el kg.

Jitomate saladet: $16.90 el kg.

