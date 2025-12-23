Martes, 23 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 23 y 24 diciembre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 23 y 24 de diciembre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 23 y 24 de diciembre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 23 y 24 de diciembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Te recomendamos: SAT: Estos son los días oficiales de descanso por temporada navideña

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

Manzana Golden: $29.50 el kg.
Papaya maradol: $39.50 kg.
Plátano Chiapas: $22.50 el kg.
Uva roja sin semilla: $62.00 el kg.
Caña de azúcar: $16.90 el kg.
Tejocote: $24.00 el kg.
Guayaba: $28.50 el kg.
Cebolla blanca: $31.90 el kg.
Jitomate saladet: $16.90 el kg.

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones