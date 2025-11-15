En estos momentos se lleva a cabo la segunda jornada del Buen Fin 2025 y KidZania tiene oferta imperdible para sus visitantes. La ciudad interactiva diseñada para niñas y niños es uno de los espacios de recreación infantil de Guadalajara especializados en impulsar la curiosidad de las chicos, ofreciendo una excelente combinación entre entretenimiento y educación.

En Guadalajara la sede de KidZania se encuentra sobre avenida Américas 1950 en la Planta Alta de la plaza comercial de dicha ubicación; una locación que es accesible vía automóvil, a través de la Línea 3 del Tren Ligero o utilizando varias rutas del Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara.

En KidZania las niñas y niños de entre 2 a 16 años tienen la oportunidad de experimentar el mundo adulto al asumir diversos roles de trabajo, entre los que se encuentran bomberos, doctores, ingenieros entre otros oficios y profesiones.

Cada ciudad KidZania tiene su una planeación urbana completa con calles, caminos, bloques, edificios, monumentos, edificios de gobierno, áreas verdes y más. Además, KidZania puede ser visitada en Monterrey y Ciudad de México.

Buen Fin trae descuento en las entradas de KidZania

Como parte del periodo comercial del Buen Fin, KidZania ofrece un descuento del 40% de descuento en el ingreso a la ciudad para pequeños.

Para ello deberás entrar a la página web de KidZania e ir a la sección de compra de boletos en este enlace. Deberás seleccionar el centro que vas a visitar y el número de boletos que necesitas. Y antes de pagar, en la sección de cupón, tendrás que escribir el código BUEN40 y redimir el descuento al momento del pago.

Así que si aún te falta un plan para hacer con los más pequeños del hogar, aprovecha esta promoción que estará vigente hasta el lunes 17 de noviembre del 2025.

