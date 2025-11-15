Buen Fin 2025: Liverpool da descuento extra a estos clientes

El Buen Fin 2025 se lleva a cabo del 13 al 17 de noviembre y, como cada año, Liverpool participa con rebajas en moda, tecnología, hogar, belleza y una amplia variedad de artículos justo antes de la temporada decembrina. Además de los descuentos habituales y los meses sin intereses disponibles en tiendas físicas, la app y el sitio web oficial, la tienda ofrece dos alternativas para conseguir un descuento extra, dirigidas tanto a un sector de los clientes.

Descuento extra de hasta 10% solicitando una tarjeta Liverpool

La primera forma de obtener un beneficio adicional durante El Buen Fin 2025 es mediante la solicitud de una tarjeta de crédito o departamental de Liverpool. Esta promoción está enfocada en nuevos clientes que tramiten alguno de los siguientes plásticos:

Tarjeta departamental Liverpool

Tarjeta Liverpool VISA

Tarjeta Liverpool Garantizada

Quienes soliciten y activen cualquiera de estas tarjetas podrán recibir hasta 10% de descuento extra en su primera compra, aplicable para los clientes el mismo día en que se utilice por primera vez el nuevo plástico. Esta ventaja convierte a la tarjeta en una herramienta útil para quienes buscan maximizar su presupuesto al momento de adquirir los productos de su preferencia.

Liverpool

Rebaja adicional con Liverpool Pocket usando un código

La segunda forma de obtener un beneficio extra es a través de la aplicación Liverpool Pocket, la plataforma que concentra servicios y funciones exclusivas desde el celular. Los usuarios que realicen su primera compra dentro de la app podrán obtener 5% de descuento adicional utilizando el código POCKETMENOS.

Liverpool Pocket es una versión digital de la tienda, la cual permite acceder a productos, promociones, seguimiento de compras y servicios sin necesidad de acudir a una sucursal. Entre sus funciones destaca el ticket digital, un reemplazo del comprobante físico.

La aplicación es también una herramienta práctica para quienes desean gestionar sus compras de forma más organizada, además de ofrecer este incentivo adicional.

Liverpool

¿Conviene aprovechar estos descuentos en El Buen Fin 2025?

Para consumidores que buscan realizar compras para adelantar sus regalos navideños, ambas alternativas pueden traer consigo un ahorro. La tarjeta Liverpool otorga un beneficio inmediato al momento de la primera compra, mientras que Liverpool Pocket ofrece un descuento adicional y mayor control de tickets y compras.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF