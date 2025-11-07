Este viernes 7 de noviembre, el peso mexicano inició con un alza marginal ante el dólar, luego de que ayer se diera a conocer que la inflación bajó de manera ligera durante el mes de octubre pasado.

El diario Bloomberg indica que el peso mexicano registra una apreciación de 0.05% con respecto al cierre de ayer jueves 6 de noviembre. El tipo de cambio cotiza en 18.5762 pesos por dólar al mayoreo este día, y con tendencia a las ganancias durante el resto de la sesión cambiaria.

Bloomberg, que cita al grupo financiero Monex, señala que en la cotización del dólar para este día, el alza del peso mexicano coincide con una debilidad del billete verde, además de la decisión monetaria del Banxico, donde "se moderó la expectativa de una postura menos acomodaticia". El Banco de México recortó ayer en 25 puntos la tasa de interés.

El medio también indica que entre las monedas que sigue, el peso mexicano es la séptima moneda que más gana ante el dólar, entre las 10 que hoy registran avance.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 7 de noviembre en los principales bancos de México:

Banco Azteca compra en 16.90 y vende en 19.04

BBVA compra en 17.71 y vende en 18.86

Banorte compra en 17.85 y vende en 18.90

Banamex compra en 17.91 y vende en 19.02

Scotiabank compra en 17.40 y vende en 19.00

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del viernes 7 de noviembre es de 18.6233 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

