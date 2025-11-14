Los cuerpos de dos hombres fueron localizados la mañana de este viernes en distintos hechos ocurridos en el municipio de Guadalajara.

El primer caso fue reportado sobre las vías del tren, esto en el cruce de la calle Lope de Vega con la avenida Inglaterra. Donde policías de Guadalajara acudieron al punto y localizaron el cuerpo de un hombre de entre 40 y 45 años y en aparente situación de calle. El cuerpo del hombre presentaba una herida en el rostro, al parecer, causada por arma de fuego.

En el sitio no hubo indicios sobre los causantes y revisarán las cámaras de videovigilancia cercanas a la zona para dar con los responsables.

Por otro lado, en el cruce de las calles Sabino y Nogal, en la colonia Del Fresno, fue encontrado el cuerpo de otro hombre sobre la vía pública. Fueron trabajadores de la zona quienes reportaron el hecho ante las autoridades municipales, ya que se encontraba envuelto en cobijas y cartones.

Por el momento, no se ha determinado las causas de muerte del hombre, ya que no se han localizado indicios sobre el caso, además, el hombre no fue identificado como habitante de la zona. Autoridades ya dieron parte a personal del Ministerio público para iniciar las indagatorias sobre el caso.

AO

