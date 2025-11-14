Viernes, 14 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Localizan dos cuerpos en diferentes lugares de Guadalajara

Uno de los hechos se reportó en la calle Lope de Vega con la avenida Inglaterra y otro en en el cruce de las calles Sabino y Nogal,

Por: Marck Hernández

Hasta el momento, solo se ha determinado la causa de muerte de uno de los hombres hallados en uno de los sitios del AMG. EL INFORMADOR / ARCVHIVO

Hasta el momento, solo se ha determinado la causa de muerte de uno de los hombres hallados en uno de los sitios del AMG. EL INFORMADOR / ARCVHIVO

Los cuerpos de dos hombres fueron localizados la mañana de este viernes en distintos hechos ocurridos en el municipio de Guadalajara.

El primer caso fue reportado sobre las vías del tren, esto en el cruce de la calle Lope de Vega con la avenida Inglaterra. Donde policías de Guadalajara acudieron al punto y localizaron el cuerpo de un hombre de entre 40 y 45 años y en aparente situación de calle. El cuerpo del hombre presentaba una herida en el rostro, al parecer, causada por arma de fuego.

En el sitio no hubo indicios sobre los causantes y revisarán las cámaras de videovigilancia cercanas a la zona para dar con los responsables.

Lee: IJCF tomará muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas

Por otro lado, en el cruce de las calles Sabino y Nogal, en la colonia Del Fresno, fue encontrado el cuerpo de otro hombre sobre la vía pública. Fueron trabajadores de la zona quienes reportaron el hecho ante las autoridades municipales, ya que se encontraba envuelto en cobijas y cartones.

Por el momento, no se ha determinado las causas de muerte del hombre, ya que no se han localizado indicios sobre el caso, además, el hombre no fue identificado como habitante de la zona. Autoridades ya dieron parte a personal del Ministerio público para iniciar las indagatorias sobre el caso.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones