Buen Fin 2025: ¿Qué modalidades de pago se aceptan en las tiendas?

El Buen Fin 2025 se acerca y, del 13 al 17 de noviembre, miles de comercios en México participarán en la temporada de descuentos más esperada del año. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno Federal y el sector privado, busca reactivar la economía nacional y ofrecer a los consumidores la posibilidad de comprar productos y servicios a precios más bajos antes de las fiestas decembrinas.

En esta edición, los métodos de pago se ajustan para adaptarse a las preferencias y necesidades de cada cliente. Tanto en tiendas físicas como en virtuales, los compradores pueden elegir entre varias opciones seguras y convenientes.

¿Qué modalidades de pago se aceptan en las tiendas en El Buen Fin 2025?

Pago en efectivo

El efectivo sigue siendo una alternativa válida y práctica para quienes prefieren no usar tarjetas o comprometerse con créditos. Este método permite mantener un control directo de los gastos y evitar endeudamientos futuros. No obstante, en compras de alto valor o en tiendas en línea, su uso puede estar limitado.

Tarjetas de débito y crédito

La mayoría de los comercios participantes aceptan pagos con tarjetas bancarias. Este método es especialmente atractivo durante El Buen Fin 2025 por las promociones que ofrecen bancos y tiendas: meses sin intereses, cashback, puntos o dinero electrónico. Antes de comprar, conviene revisar las condiciones de cada promoción, ya que pueden variar según la tienda.

Transferencias

Cada vez más negocios, sobre todo los de venta en línea, permiten realizar pagos mediante transferencia bancaria. Esta modalidad es cómoda para quienes prefieren comprar desde casa y evitar el uso de tarjetas. Es recomendable verificar que la transferencia se haga a cuentas oficiales del comercio y que las promociones aplican para este tipo de pago.

Monedero electrónico

Algunas tiendas brindan la opción de acumular saldo o puntos en monederos electrónicos, los cuales pueden usarse como método de pago en futuras compras o en las que se hacen durante El Buen Fin. Este sistema se ha vuelto popular por su facilidad y los incentivos que ofrece a los consumidores frecuentes.

Sea cual sea el método que elijas durante el Buen Fin 2025, no olvides revisar las promociones y condiciones antes de pagar. Además, si detectas irregularidades o cobros indebidos, puedes presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para hacer valer tus derechos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: CFE sugiere desconectar este dispositivo para evitar consumo fantasma

OF