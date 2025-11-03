Lunes, 03 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Estas son las ofertas de HOY, de hasta el 50%, en Farmacia Guadalajara

Este lunes 3 de noviembre, Farmacia Guadalajara trae para ti las mejores ofertas de hasta 50% de descuento

Por: El Informador

Hoy, 3 de noviembre Farmacia Guadalajara ofrece hasta 50% de descuento en productos seleccionados. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Hoy, 3 de noviembre Farmacia Guadalajara ofrece hasta 50% de descuento en productos seleccionados. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Este lunes 3 de noviembre, Farmacia Guadalajara trae para ti las mejores ofertas de hasta 50% de descuento.

Inicia el mes de la mejor manera: gastando menos y comprando más en Farmacia Guadalajara. Este inicio de semana, aprovecha hasta 50% de descuento en productos seleccionados, así como promociones 2x1 y más. A continuación te compartimos las promociones imperdibles de hoy en Farmacia Guadalajara.

Lee  también: Aprovecha hasta 50 % en pantallas en Liverpool en este Buen Fin 2025

50% de descuento hoy, 3 de noviembre, en Farmacia Guadalajara

  • Dolo-Neurobión para el alivio del dolor e inflamación, 5 tabletas por 85.90 pesos.
  • Dolo-Neurobión para el alivio del dolor e inflamación, 10 tabletas por 156.49 pesos.
  • Dolo-Neurobión para el alivio del dolor e inflamación, 20 tabletas por 251.98 pesos.
  • Accu-Chek Active Pack tiras reactivas para medición de glucosa, 2 piezas por 358.50 pesos.

2x1 hoy, 3 de noviembre, en Farmacia Guadalajara

  • Abractil 20 mg, 1 laminilla, 2 piezas por 164.25 pesos.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: ¿En qué tiendas puedo aprovechar mi pago de noviembre 2025?

Otras ofertas de hoy, 3 de noviembre, en Farmacia Guadalajara

  • Electrolife Zero 625 ml, lleva 2 por 45 pesos.
  • Línea de desodorantes Gillette y Secret Clínicos, lleva 2 por 140 pesos.
  • Pasta Colgate Sensitive Pro Alivio 30 g, 2 por 21 pesos.
  • Línea de desodorantes Old Spice en aerosol 150 ml, barra 50 g o gel (excepto packs), 2 por 110 pesos.
  • Agua natural Gerber 600 ml, 2 por 22 pesos.
  • Limpiadores Lavabrillo (excepto pino), 1 litro por 12 pesos.
  • Papel higiénico Girasol, 12 piezas por 55 pesos.
  • Avenas Granvita instantánea 0% 35 g, lleva 2 por 10 pesos.
  • Endulzante BI-SWEET, 20 sobres por 12.50 pesos.
  • Agua Bluebay natural 1 litro por 9.50 pesos.
  • Yoghurt Yoplait Griego 145 g, 2 por 35 pesos.

Antes de realizar tus compras, toma en cuenta lo siguiente:

  1. Recuerda que la vigencia de estas promociones en Farmacia Guadalajara es del 15 al 31 de octubre.
  2. Los precios, condiciones y características son válidos, excepto por errores de impresión.
  3. Cabe resaltar que estos precios y promociones son exclusivos en línea y la disponibilidad está sujeta a existencias en sucursales.

Para más información sobre ofertas y promociones en Farmacia Guadalajara, ingresa aquí. 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 

AS

Temas

  • Farmacia Guadalajara
  • Ofertas
  • Descuentos
  • Promociones

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones