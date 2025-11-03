Este lunes 3 de noviembre, Farmacia Guadalajara trae para ti las mejores ofertas de hasta 50% de descuento.

Inicia el mes de la mejor manera: gastando menos y comprando más en Farmacia Guadalajara. Este inicio de semana, aprovecha hasta 50% de descuento en productos seleccionados, así como promociones 2x1 y más. A continuación te compartimos las promociones imperdibles de hoy en Farmacia Guadalajara.

50% de descuento hoy, 3 de noviembre, en Farmacia Guadalajara

Dolo-Neurobión para el alivio del dolor e inflamación, 5 tabletas por 85.90 pesos.

Dolo-Neurobión para el alivio del dolor e inflamación, 10 tabletas por 156.49 pesos.

Dolo-Neurobión para el alivio del dolor e inflamación, 20 tabletas por 251.98 pesos.

Accu-Chek Active Pack tiras reactivas para medición de glucosa, 2 piezas por 358.50 pesos.

2x1 hoy, 3 de noviembre, en Farmacia Guadalajara

Abractil 20 mg, 1 laminilla, 2 piezas por 164.25 pesos.

Otras ofertas de hoy, 3 de noviembre, en Farmacia Guadalajara

Electrolife Zero 625 ml, lleva 2 por 45 pesos.

Línea de desodorantes Gillette y Secret Clínicos, lleva 2 por 140 pesos.

Pasta Colgate Sensitive Pro Alivio 30 g, 2 por 21 pesos.

Línea de desodorantes Old Spice en aerosol 150 ml, barra 50 g o gel (excepto packs), 2 por 110 pesos.

Agua natural Gerber 600 ml, 2 por 22 pesos.

Limpiadores Lavabrillo (excepto pino), 1 litro por 12 pesos.

Papel higiénico Girasol, 12 piezas por 55 pesos.

Avenas Granvita instantánea 0% 35 g, lleva 2 por 10 pesos.

Endulzante BI-SWEET, 20 sobres por 12.50 pesos.

Agua Bluebay natural 1 litro por 9.50 pesos.

Yoghurt Yoplait Griego 145 g, 2 por 35 pesos.

Antes de realizar tus compras, toma en cuenta lo siguiente:

Recuerda que la vigencia de estas promociones en Farmacia Guadalajara es del 15 al 31 de octubre. Los precios, condiciones y características son válidos, excepto por errores de impresión. Cabe resaltar que estos precios y promociones son exclusivos en línea y la disponibilidad está sujeta a existencias en sucursales.

