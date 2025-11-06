Buen Fin 2025: ¿Cuándo estará disponible la app para encontrar tiendas?

El Buen Fin 2025 se perfila como la edición más extensa en la historia del programa, ofreciendo más días de descuentos, promociones y oportunidades de compra, sin embargo, la avalancha de ofertas también puede generar confusión entre los consumidores, quienes se enfrentan a una enorme cantidad de información y opciones.

El evento comercial se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre y para hacer frente a este reto y promover un consumo más seguro y ordenado, durante la conferencia matutina presidencial se presentó una herramienta digital diseñada especialmente para esta temporada: la aplicación oficial del Buen Fin.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur), Octavio de la Torre de Stéffano, explicó que la app busca facilitar las compras y garantizar que las transacciones se realicen de manera formal y legal.

Una herramienta para comprar con confianza

La aplicación permitirá a los usuarios identificar los comercios participantes registrados oficialmente en el programa, evitando así riesgos de fraude o estafas, además, ofrecerá funciones de geolocalización para encontrar tiendas y promociones cercanas, así como filtros personalizados que facilitarán la búsqueda de productos o establecimientos de interés.

Los compradores también podrán guardar artículos o tiendas favoritas, optimizando su experiencia de compra sin necesidad de navegar entre miles de anuncios o descuentos irrelevantes.

¿Cuándo y dónde descargarla?

La aplicación del Buen Fin 2025 estará disponible a partir del jueves 13 de noviembre para todos los usuarios interesados en aprovechar las ofertas de forma segura y organizada.

Podrá descargarse de manera gratuita en las plataformas App Store y Google Play.

Con esta nueva herramienta, el Buen Fin 2025 promete no solo ser el más largo, sino también el más inteligente y accesible para los consumidores mexicanos.

