Las mejores ofertas del Fin Irresistible Walmart del 6 al 19 de noviembre

Los productos Apple son uno de los descuentos más atractivos de este Fin Irresistible Walmart

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Si buscas renovar algún artículo o simplemente darte un gustito, aquí te contamos las ofertas imperdibles y cómo sacarle el máximo partido a cada descuento. ESPECIAL/ Unsplash

¡Llegó el momento de renovar sin remordimientos! Del 6 al 19 de noviembre Walmart presenta su Fin Irresistible, dos semanas con las mejores ofertas en todo lo que necesitas: tecnología, artículos para el hogar y productos de temporada. 

Si buscas renovar algún artículo o simplemente darte un gustito, aquí te contamos las ofertas imperdibles y cómo sacarle el máximo partido a cada descuento.

Precios bajos en tecnología de Walmart

Los productos Apple son uno de los descuentos más atractivos de este Fin Irresistible Walmart.

  • iPhone 14 de 128 GB Telcel  a 10 mil 999 pesos, cabe mencionar que su precio original es de 14 mil 997 pesos; esta disponible en blanco y negro.
  • iPhone 13 de 128 GB Telcel a 8 mil 999 pesos, antes tenia un precio de 12 mil 997 pesos; disponible en negro y blanco.
  • MacBook Air M2 a 15 mil 340 pesos, antes tenia un precio de 20 mil 999 pesos; disponible en gris y plata. 
 CORTESÍA/ Walmart México 
CORTESÍA/ Walmart México 

Precios bajos en electrodomésticos de Walmart

Combo Oster a 1, 990 pesos, incluye:

  • Cafetera de 12 tazas.
  • Licuadora 800 W con dos velocidades.
  • Sandwichera 2 rebanadas.
  • Freidora de aire 4L.

Combo T- fal 1, 990 pesos, incluye:

  • Cafetera 7 tazas.
  • Licuadora 2 velocidades.
  • Horno tostador 4 rebanadas.
  CORTESÍA/ Walmart México
 CORTESÍA/ Walmart México

Precios bajos en muebles de Walmart

  • Sofá cama Mainstays a 3 mil 990 pesos.
  • Sillón giratorio Home Trends a 4 mil 990 pesos.
 CORTESÍA/ Walmart México
CORTESÍA/ Walmart México

Además, entre los descuentos del Fin Irresistible Walmart esta 3 por ciento de descuento de bonificación en Cashi al pagar con tu tarjeta de crédito BBVA o Banamex, además hasta 18 meses sin intereses en departamentos participantes, pagando con tarjetas de crédito participantes. 

