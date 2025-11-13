¿Cuánto durará el Buen Fin 2025? Fechas oficiales del evento

El Buen Fin 2025 comienza hoy jueves 13 de noviembre y marca el inicio de los días más esperados por los consumidores en México. Durante esta temporada, miles de tiendas, tanto físicas como en línea, ofrecen descuentos y promociones especiales, desde productos electrónicos hasta artículos del hogar, moda, belleza y más. Además, muchas cadenas comerciales complementan las rebajas con meses sin intereses, lo que vuelve estos días una excelente oportunidad para adelantar las compras de fin de año.

¿Cuánto durará el Buen Fin 2025?

En esta edición, el Buen Fin tendrá una duración de cinco días, del 13 al 17 de noviembre de 2025. Esta extensión busca que los consumidores dispongan de más tiempo para comparar precios, aprovechar promociones y planificar mejor sus compras, especialmente durante el fin de semana largo del puente por la Revolución Mexicana.

La duración de esta campaña tiene un día más que en los últimos años. En 2022, 2023 y 2024, el Buen Fin se limitó a solo cuatro días. Sin embargo, en 2021 duró toda una semana, como medida para apoyar la recuperación del comercio afectado por la pandemia de COVID-19. En 2025, la duración de cinco días busca mantener el equilibrio entre ofrecer suficientes días para comprar y evitar una saturación de promociones que diluya el impacto económico.

¿Qué es el Buen Fin y cuál es su propósito?

El Buen Fin nació en 2011 como una iniciativa conjunta entre el Gobierno de México, el sector empresarial y las instituciones financieras del país. Su objetivo principal es impulsar la economía nacional, fomentar el consumo interno y fortalecer el comercio formal. Inspirado en el Black Friday de Estados Unidos, este programa ha crecido hasta volverse el evento de descuentos más grande de México.

Desde su primera edición, realizada en 2011, el Buen Fin ha cambiado con los años tanto en su duración como en su alcance. Hoy en día, millones de consumidores esperan estas fechas para aprovechar promociones en productos de tecnología, electrodomésticos, moda, viajes y servicios financieros.

Con el Buen Fin 2025 arrancando a partir de este momento, los compradores cuentan con cinco días completos para planificar, comparar precios y aprovechar las mejores ofertas del año.

