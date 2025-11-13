Jueves, 13 de Noviembre 2025

Pensión Bienestar: Apellidos que cobran mañana 14 de noviembre

Conoce aquí quiénes cobrarán su pensión mañana viernes, 14 de noviembre, según la primera letra de su apellido

El pago de la Pensión del Bienestar se realiza solo a través de la tarjeta del Bienestar o en ventanillas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar fue publicado en semanas recientes por la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Como ya es bien sabido, los depósitos se empezaron a dispersar desde el pasado 3 de noviembre, y, terminarán hasta el 27 de este mismo mes, por orden alfabético de la letra del primer apellido. En esta nota te contamos quiénes cobran este 14 de noviembre el pago de su pensión.

Cabe resaltar que Montiel especificó que estos pagos solo corresponderán al bimestre de noviembre-diciembre de ciertos programas sociales, cómo: Pensión para Personas con Discapacidad; Pensión para Adultos Mayores; Apoyo a Madres Trabajadoras; Pensión Mujeres Bienestar y el programa Sembrando Vida.

¿Qué son los programas del Bienestar?

Las Pensiones y Becas para el Bienestar son un conjunto de programas sociales, impulsados por el actual Gobierno de México —encabezado por la Mandataria Claudia Sheinbaum—, cuyo fin es brindar un apoyo económico a las comunidades más vulnerables del país. Algunos de los programas que enlistan son: 

  • Salud Casa por Casa
  • Pensión para Adultos Mayores
  • Pensión para Personas con Discapacidad
  • Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro
  • Jóvenes Construyendo el Futuro
  • La Escuela es Nuestra
  • Beca Benito Juárez
  • Sembrando Vida
  • Bienpesca

Este es el apellido que cobra este viernes 14 de noviembre

Con base en el calendario oficial, los beneficiarios que cobrarán este 14 de noviembre, son aquellos cuyos apellidos inicien con la letra:

  • Viernes 14 de noviembre: M 

Es importante recordar que la secretaria ha hecho hincapié en que el pago se realiza solo a través de la tarjeta del Banco del Bienestar o en ventanillas.

 ESPECIAL/X/@A_MontielR
 ESPECIAL/X/@A_MontielR

Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares más relevantes de política social del actual gobierno. Cada año, millones de personas beneficiarias aguardan la llegada de su pago para solventar algunos de los gastos diarios. 

