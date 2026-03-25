Bolsa Mexicana se contagia de jornada positiva global; peso mexicano gana

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles 25 de marzo del 2026 un fuerte avance del 3.67 % para encadenar tres jornadas de avances e impulsar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 68 mil 187.6 unidades, en una sesión con ganancias generalizadas a nivel mundial.

En las tres sesiones, el mercado mexicano acumula un avance del 6.22 %, esto de acuerdo con informes proporcionados por la agencia EFE.

¿Qué factores influyeron en la ganancia del 3.67 % que registró el IPC hoy, 25 de marzo del 2026?

"En el mercado de capitales se observaron ganancias generalizadas, pues a pesar de que hay incertidumbre sobre la guerra en Irán, el mercado ha aprovechado para realizar compras a precios más bajos", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC "registró una ganancia del 3.67 %, avanzando por tercera sesión consecutiva y acumulando una ganancia de 6.22 % en ese periodo".

¿Cómo cerró el peso mexicano este 25 de marzo del 2026?

En la sesión, el peso mexicano se apreció un 0.17 % frente al dólar, por lo que cerró la jornada de este 25 de marzo en 17.77 unidades por billete verde frente a los 17.8 de la sesión anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 250 millones de títulos por un importe de 19 mil 325 millones de pesos, explicó la institución.

¿Qué firmas de la BMV ganaron y cuáles registraron pérdidas hoy, 25 de marzo del 2026?

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, solamente la emisora Grupo Televisa registró una pérdida del 1.16 %, y las emisoras con mayores ganancias fueron Megacable (6.59 %), Pinfra (6.17 %), Grupo Carso (6 %) y Orbia (6 por ciento).

De las 706 empresas que cotizaron en la sesión, 406 cerraron con sus precios al alza, 279 registraron pérdidas y 21 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el 7.69 %; de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el 6.59 %, y de la Promotora y Operadora de Infraestructura Pinfra (PINFRA), con el 6.17 por ciento.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF O), con el -4.56 %; de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -3.57 %, y de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -3.19 por ciento.

JM

