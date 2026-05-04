Imponen récord reservas internacionales del Banco de México

Las reservas internacionales del Banco de México registran un récord histórico. De acuerdo con los últimos datos del banco central publicados el 24 de abril de este año se ubicaron en 256 mil 543.1 millones de dólares, esta cantidad refleja un incremento comparado con los 237 mil 982.8 millones de dólares que fueron reportados el 11 de abril del 2024.

La catedrática de la Universidad Panamericana, Nora Ampudia, explicó que las reservas internacionales son inversiones que el Banco de México tiene a corto plazo en instrumentos de deuda, oro, euros, yenes, libras esterlinas y dólares.

Detalló que las reservas internacionales se incrementaron desde la guerra entre Rusia y Ucrania como medida preventiva ante posibles choques externos.

"Las reservas internacionales han estado subiendo por el incremento en el precio del oro y por eso las reservas internacionales han subido notablemente", precisó.

La catedrática de la Universidad Panamericana comentó que en el manejo de las reservas internacionales el Banco de México ha sido uno de los mejores a nivel mundial.

El Banco de México publicó hace unos días los estados financieros dictaminados para el año 2025, los cuales presentaron un resultado del ejercicio de -410,052 millones de pesos, originado principalmente por pérdidas cambiarias.

Al respecto, el tipo de cambio "FIX" fue de 18.0012 pesos por dólar al cierre de 2025, lo que implicó una apreciación del peso de 13.4% respecto al año anterior. Considerando lo anterior, el capital contable del Banco de México se ubicó en -320.123 millones de pesos al cierre de 2025.

Sobre este tema la catedrática explicó que obedece a un tema contable.

"Eso se debe a que compró dólares más caros para luego invertirlos y cuando vencen los instrumentos de deuda a menos de un año, ahí está esa pérdida pero es un tema contable y no es real, se refiere únicamente al tipo de cambio, además una cosa importante un banco central nunca pierde", precisó.

Asimismo la especialista comentó que debido a la guerra de medio oriente se espera un incremento en las tasas de interés de referencia en los próximos días.

"En Europa ya han estado subiendo, en Estados Unidos las mantuvieron igual, ahora vamos a ver qué decisión toma el Banco de México esta semana", comentó.

¿Qué son las reservas internacionales?

Las reservas internacionales son inversiones altamente líquidas del Banco de México en moneda extranjera, es decir tiene acceso a ellas fácilmente. Funcionan como un indicador de que una economía es capaz de cumplir con sus compromisos en moneda extranjera, lo que brinda certidumbre a sus acreedores.

Evolución de las reservas internacionales del Banco de México

2018 - 174,792.50

2019 -180,887.20

2020 -195,667.20

2021 - 202,399.20

2022 - 199,094.20

2023 - 212,761.91

2024 - 228,989.59

2025 - 252,129.59

2026 - 256,543.1

Cifras en millones de dólares

MF