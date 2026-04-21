La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este martes 21 de abril del 2026 una pérdida del 1.82 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 68 mil 809.17 unidades, en una jornada con cierres negativos en los mercados del mundo, entre ellos, los de Estados Unidos.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, ante el incremento en la aversión al riesgo a nivel global", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

¿Qué factores impulsaron la caída del IPC en la Bolsa Mexicana de Valores?

La experta apuntó que en México, e l IPC "cerró la sesión con una pérdida del 1.82 %, luego de dos sesiones al hilo de ganancias , para apuntarse su mayor caída desde el 12 de marzo", cuando bajó un 2.18 por ciento.

Al interior, añadió Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras Grupo México (-5.24 %), Alsea (-4.15 %), Industrias Peñoles (-3.8 %), Genomma Lab (-3.42 %) y Arca Continental (-2.77 por ciento).

Por su parte Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el movimiento de este día el rendimiento del IPC en lo que va del año se ubicó en +7 por ciento.

"El mercado mexicano terminó la jornada con una baja. A nivel empresarial, 33 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno negativo", añadió Covarrubias.

¿Cómo le fue al peso mexicano al cierre de este martes?

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.4 % frente al dólar, al cotizar en 17.37 unidades por billete verde , frente a los 17.30 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 209.4 millones de títulos por un importe de 20 mil 088 millones de pesos.

De las 728 empresas que cotizaron en la sesión, 292 cerraron con sus precios al alza, 409 registraron pérdidas y 27 se mantuvieron sin cambios.

JM