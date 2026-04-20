La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió este lunes 20 de abril del 2026 un 0.37 % para abrir la semana con su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en las 70 mil 083.73 unidades, contrario a la tendencia global a la baja.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

¿Qué factores impulsaron al IPC de la Bolsa Mexicana hoy lunes?

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 0.37 %, ganando en tres de las últimas cuatro sesiones" .

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias fueron GCC (+4.37 %), Gentera (+4.09 %), Megacable (+3.64 %), Banorte (+2.61 %) y Genomma Lab (+2.61 por ciento).

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Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que, con este movimiento, el rendimiento en lo que va del año se ubicó en +8.98 por ciento.

"A nivel empresarial, 23 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno positivo", añadió Covarrubias.

¿Cómo le fue al peso mexicano frente al dólar hoy?

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,.12 % frente al dólar, al cotizar en 17.32 unidades por billete verde , frente a los 17.30 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 225 millones de títulos por un importe de 18 mil 945 millones de pesos. De las 704 empresas que cotizaron en la sesión, 402 cerraron con sus precios al alza, 278 registraron pérdidas y 24 se mantuvieron sin cambios.

JM