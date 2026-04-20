Precio del jitomate se dispara en tiendas y mercados de México

El precio del jitomate se ha incrementado de manera considerable en las últimas semanas: según el INEGI, el costo de esta verdura registró un aumento de 126.3% en marzo de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior. Los principales afectados son los consumidores, quienes tienen que modificar sus comidas que incluyen el jitomate.

"Está caro, llevo semanas viendo que está subiendo cada que vengo; hoy voy a comprar menos, a ver si me rinde porque lo uso mucho para comer", dijo América, quien acudió a comprar a una tienda de autoservicio ubicada en la colonia Quintas del Federalismo, en Zapopan.

Tiendas de autoservicio registran los precios más altos

Es precisamente en estas tiendas donde se ha notado más el incremento, pues sus precios llegan hasta los $64 pesos, al menos en Jalisco. Sin embargo, a nivel nacional, algunas de esas cadenas comerciales venden el jitomate bola en precios que alcanzaron los $98.50 pesos por kilogramo de la hortaliza, esto en la Ciudad de México.

"Está caro, por eso prefiero ir al tianguis; ahí me sale más barato el jitomate y, aparte, me rinde porque así puedo comprar más", comentó Laura Méndez, consumidora.

EL INFORMADOR/M. Hernández

Mientras que en el Mercado de Abastos de Guadalajara, los precios van desde los $45 hasta los $60 pesos por kilogramo de jitomate.

Esto se da aun cuando el pasado 17 de abril, el Gobierno de México acordó con comerciantes y productores del país mantener el precio de los 24 productos que integran la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) en $910.00 pesos, incluyendo un esfuerzo para disminuir el precio de alimentos perecederos como jitomate, considerado como un producto de alto consumo en la gastronomía mexicana.

Inflación, diésel y clima impulsan el alza del jitomate

Expertos coinciden en algunos factores como el clima, en el caso de heladas o sequías que han afectado las cosechas durante este año , tanto en Estados de México como Sinaloa, al igual que en regiones productoras de Estados Unidos. También se encuentran el incremento en el precio del diésel, la inseguridad en las carreteras del país, la influencia del crimen organizado con el llamado cobro de piso a comerciantes y productores de jitomate, entre otros factores.

Héctor Iván del Toro, economista de la Universidad de Guadalajara, alerta de los conflictos que han ocurrido en Medio Oriente y que están relacionados directamente con el factor diésel, por lo que ha impactado en el precio del jitomate. "Con la guerra que se está llevando a cabo en el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, ha provocado que se distribuyan menos productos de los que estaban acostumbrados".

Nora Ampudia, académica de la Universidad Panamericana, criticó que los principales aumentos se den por los intermediarios, quienes se aprovechan de los factores inflacionarios para detonar los incrementos . "El abuso en los intermediarios comerciales. Cuando ven alta la inflación, le suben más al precio, aprovechando que hay inflación", dijo.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) realizó un análisis del comportamiento que registra este alimento, en el cual concluyó que los mayores incrementos se observan en la comercialización previa al consumidor final, donde se concentra la mayor parte del incremento, al señalar que, mientras el productor recibe un ajuste moderado, el consumidor enfrenta incrementos acelerados.

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Los expertos recomiendan comprar en las centrales de abasto y en mayoreo para evitar un gasto mayor como en las tiendas de autoservicio.

INFOGRAFÍA

Precios del jitomate en ciudades:

Ciudad de México $98.50 pesos

Estado de México $89.90 pesos

Monterrey, Nuevo León $69.95 pesos

Culiacán, Sinaloa $69 pesos

Guadalajara $64 pesos

León, Guanajuato $59.95

Fuente: Quién es Quién en los Precios PROFECO

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