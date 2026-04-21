Esta mañana de martes 21 de abril, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 07:20 horas— es de 17.30 pesos por billete verde, en promedio . Te diremos en cuánto está la divisa estadounidense a la compra y a la venta en los distintos bancos del país.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.3200 pesos por un dólar estadounidense.

¿De qué depende el ajuste del precio del dólar?

El precio del dólar en México depende de factores económicos, financieros y políticos , tanto locales como extranjeros.

Tasas de interés

Inflación

Crecimiento económico

Situación política

Remesas

Tipo de cambio del dólar HOY 21 de abril de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.30 17.80 BBVA Bancomer 16.45 17.58 Banorte 16.10 17.65 Banamex 16.80 17.76 Scotiabank 16.80 17.90

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

¿Dónde conviene más la compra y la venta de dólares HOY?

Según los datos de los bancos consultados durante la mañana de este 21 de abril, Banamex y Scotiabank son la mejor opción para la compra de dólares, mientras que para la venta de estas divisas, conviene más acudir a una sucursal de BBVA Bancomer.

Toma en cuenta que la venta es el precio al que tú compras dólares ( más alto ), y la compra es el precio al que el banco te compra tus dólares ( más bajo ).

Con información de DOF y Bloomberg.

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