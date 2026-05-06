La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles una ganancia del 1.84 % luego de un fuerte avance el martes (1.94 %), y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), escaló hasta las 69 mil 855.23 unidades, en sesión con cierres positivos en el mundo.

Tras sendos avances martes y miércoles, el mercado mexicano acumuló un alza de 3.78 % en la semana.

"El mercado de capitales cerró la sesión con fuertes ganancias generalizadas a nivel global, destacando los índices de Estados Unidos", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 1.84 % tras la fuerte subida del martes, y ahora ha ganado en tres de las últimas cuatro sesiones".

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron los avances de las emisoras Industrias Peñoles (+9.64 %), Grupo México (+5.02 %), Cemex (+4.51 %), Banco del Bajío (+3.72 %) y Genomma Lab (+3.27 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que "el apetito por riesgo aumentó ante expectativas de un acuerdo Estados Unidos-Irán y la posible reapertura gradual del estrecho de Ormuz".

Añadió que este miércoles el IPC cerró al alza y con este movimiento, el rendimiento del año se ubicó en +8.63 por ciento.

"A nivel empresarial, 23 de las 35 principales emisoras terminaron la jornada en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

¿Cómo cerró el peso mexicano frente al dólar hoy?

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.8 % frente al dólar, al cotizar en 17.24 unidades por billete verde , frente a los 17.38 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 262.4 millones de títulos por un importe de 23 il 235 millones de pesos.

De las 800 empresas que cotizaron en la sesión, 466 cerraron con sus precios al alza, 307 registraron pérdidas y 27 se mantuvieron sin cambios.

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JM