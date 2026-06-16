Bolsa Mexicana gana 0.4 % y liga cuatro jornadas de avances entre optimismo mundial

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este martes 16 de junio del 2026 un 0.4 % para ligar cuatro sesiones de avances, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó a 68 mil 482.94 unidades, en una jornada con cierres mixtos en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones avanzó, mientras el Nasdaq Composite y el S&P 500 retrocedieron", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0.4 %, para encadenar cuatro sesiones al alza".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Gentera (+6.81 %), Volaris (+4.76 %), Grupo Aeroportuario del Centro (+2.58 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+1.64 %) y Chedraui (+1.62 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con este movimiento el rendimiento del mercado mexicano en junio es del -0.15 % y en lo que va del año es del 6.5 por ciento.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar al cotizar en 17.22 unidades por billete verde , misma cifra que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 394 millones de títulos por un importe de 19 ml 711 millones de pesos.

De las 695 empresas que cotizaron en la sesión, 312 cerraron con sus precios al alza, 362 registraron pérdidas y 21 se mantuvieron sin cambios.

JM