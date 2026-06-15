La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió este lunes 15 de junio del 2026 un 0.37 % para ligar tres sesiones al alza y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 68 mil 207.6 unidades, en una jornada con cierres positivos en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global (...) las ganancias se deben a un optimismo sobre el fin de la guerra en Medio Oriente, lo que aumentó el apetito por riesgo en el mercado de capitales", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC cerró la jornada con una ganancia de 0.37 %, "ligando tres sesiones al alza, luego de seis sesiones de caídas consecutivas".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Centro (+7.09 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (+4.65 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+3.87 %), Volaris (+3.85 %) y GCC (+3.58 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con este movimiento el rendimiento del mercado mexicano en lo que va del año es del 6.06 por ciento.

"Por emisora, 18 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno positivo", añadió el experto.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.06 % frente al dólar, al cotizar en 17.22 unidades por billete verde, frente a los 17.23 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 276.7 millones de títulos por un importe de 18 mil 742 millones de pesos.

De las 730 empresas que cotizaron en la sesión, 479 cerraron con sus precios al alza, 222 registraron pérdidas y 29 se mantuvieron sin cambios.

JM