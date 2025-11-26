Banco del Bienestar se renueva: Estas son las mejoras que tendrá su app en 2026

Víctor Lamoyi, director general del Banco del Bienestar, compartió que a partir del primer trimestre de 2026 la aplicación de la institución estrenará mejoras en su sistema que ofrecerán nuevas opciones para manejar tu dinero , con el objetivo de elevar la experiencia y facilitar los procesos de operación.

Después de ser entrevistado en la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, Lamoyi informó que se está trabajando para integrar funciones que favorezcan al usuario, como la posibilidad de hacer transferencias desde la app.

Esto debido a que, a pesar de ser una aplicación altamente utilizada —con al menos 25 millones de descargas en el país y consultada diariamente por 2 millones de personas—, s u interfaz hasta el momento solo permite hacer consultas de saldo.

Ante ello, el titular del Banco del Bienestar destacó la importancia de optimizar sus funciones, asegurando que se busca añadir la opción de realizar pagos con CoDi y DiMo.

"El próximo año ya tendremos la posibilidad de hacer también transferencias y tener DiMo y CoDii en la aplicación, eso va a ser a partir del primer trimestre del próximo año para todos los usuarios. Ya estamos trabajando en ello y la tendremos productiva hacia marzo o abril", afirmó Lamoyi.

En 2026 la app permitirá mover dinero y realizar pagos digitales. X/@@bbienestarmx

Banco del Bienestar no regresará al otorgamiento de créditos

El funcionario dijo que el Banco del Bienestar no regresará al otorgamiento del crédito, con lo que su papel se mantendrá en la dispersión de programas sociales en su red de sucursales, con lo que será la Financiera para el Bienestar la que mantenga programas de crédito a la población.

"El Banco del Bienestar se va a encargar solamente de la dispersión de programas sociales", dijo.

Como parte de la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, el Banco del Bienestar se enfocará en fomentar el ahorro y aumentar la inclusión financiera en las localidades donde opera.

"Tenemos una campaña para que la gente, a partir de acercarse a la sucursal y con 50 pesos pueden ahorrar en cualquiera de nuestras sucursales, pueden aperturar cuentas. Son cuentas que les van a permitir tener una tarjeta de débito y participar en el sistema financiero", dijo.

Buscan más ahorradores en el Banco del Bienestar

Víctor Lamoyi añadió que el Banco del Bienestar ya cuenta con una buena base de ahorradores, con lo que intensificará sus campañas de difusión.

"De los 40 millones de clientes que tenemos ahorita, que son de beneficiarios de programas sociales, hay alrededor de 10 millones de clientes más que son clientes tradicionales, que les llamamos que son clientes que ahorran y que no son beneficiarios de un programa social, pero que tienen su cuenta con nosotros", explicó.

Al mismo tiempo, buscan que los beneficiarios de programas sociales utilicen más su tarjeta para hacer pagos y disminuyan el uso intensivo de efectivo.

Las nuevas funciones digitales buscan fortalecer la inclusión financiera y facilitar el manejo del dinero desde cualquier dispositivo móvil. FACEBOOK/Banco del Bienestar

