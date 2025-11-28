El Black Friday es una iniciativa creada para impulsar el comercio y para ofrecer mejores precios a los clientes que esperan hacer sus compras navideñas con tiempo. Esta venta se ha vuelto tan popular que, aunque es originaria de Estados Unidos, ya se ha expandido a otros países como México.Este viernes 28 de noviembre diferentes tiendas y negocios en línea tendrán cientos de ofertas y descuentos, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una serie de recomendaciones y advertencias para que las personas realicen sus compras de manera segura e informada.Además, recuerda que, aunque el Black Friday se celebra solo este día, muchas tiendas optan por extender su plazo de descuentos para dar más tiempo de escoger a sus consumidores. Así que tendrás todo el fin de semana para adquirir los mejores productos a un súper precio.Ya que millones de usuarios aprovechan las ofertas de Black Friday y Cyber Monday -que es el próximo lunes 1 de diciembre- para comenzar a adelantar sus compras navideñas, la Profeco ha puesto a disposición del público una serie de recomendaciones para asegurar compras seguras:Realiza compras responsablesLa Profeco invita al público a realizar compras en línea responsables usando el Monitoreo de Tiendas Virtuales, que permite verificar:Antes de comprar…Para saber si una oferta es real…Para confirmar si una oferta es real, la Profeco ha puesto a disposición de los consumidores la herramienta Quién es Quién en los Precios. Se puede acceder a ella en el siguiente enlace: https://qqp.profeco.gob.mx/.Después de comprar…Guarda las capturas de pantalla, los comprobantes de pago y las confirmaciones de los pedidos, por si necesitas realizar cualquier reclamación.Para garantizar los derechos de las personas consumidoras que compren a proveedores establecidos en el país, la Profeco estará atenta a ambas fechas y pone a disposición de los usuarios sus canales institucionales.Teléfonos del Consumidor:Redes sociales:La Profeco recalcó que los consumidores tienen derecho a recibir apoyo, orientación, y en caso necesario, presentar una queja formal, si algo llega a salir mal durante la jornada de compras.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP