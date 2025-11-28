El Black Friday es una iniciativa creada para impulsar el comercio y para ofrecer mejores precios a los clientes que esperan hacer sus compras navideñas con tiempo. Esta venta se ha vuelto tan popular que, aunque es originaria de Estados Unidos, ya se ha expandido a otros países como México.

Este viernes 28 de noviembre diferentes tiendas y negocios en línea tendrán cientos de ofertas y descuentos, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una serie de recomendaciones y advertencias para que las personas realicen sus compras de manera segura e informada.

Te puede interesar: Black Friday: Estas son las mejores pantallas con descuento en Amazon

Además, recuerda que, aunque el Black Friday se celebra solo este día, muchas tiendas optan por extender su plazo de descuentos para dar más tiempo de escoger a sus consumidores. Así que tendrás todo el fin de semana para adquirir los mejores productos a un súper precio.

Recomendaciones de Profeco para Black Friday 2025

Ya que millones de usuarios aprovechan las ofertas de Black Friday y Cyber Monday -que es el próximo lunes 1 de diciembre- para comenzar a adelantar sus compras navideñas, la Profeco ha puesto a disposición del público una serie de recomendaciones para asegurar compras seguras :

Realiza compras responsables

La Profeco invita al público a realizar compras en línea responsables usando el Monitoreo de Tiendas Virtuales, que permite verificar:

Datos de contacto del proveedor.

Monto total a pagar en moneda nacional.

Información clara del producto o servicio.

Existencia de aviso de privacidad.

#BoletínDePrensa

Profeco orienta a personas consumidoras por el Black Friday y el Cyber Monday, reforzando acciones para que las compras en estas fechas se realicen de forma segura y con información clara.



El procurador Iván Escalante Ruiz recordó la importancia de verificar… pic.twitter.com/BCfcAukomX— Profeco (@Profeco) November 27, 2025

Antes de comprar…

Confirma que la página sea la oficial del vendedor o de la marca y que tenga "https://". Revisa los logos, y la autenticidad de todo el sitio, si algo no concuerda como debería, evita realizar la compra.

Revisa las descripciones claras del producto.

Verifica los costos de envío y fecha de envío.

Lee los términos y condiciones, cargos adicionales, formas de pago, garantías y políticas de devoluciones del producto que te interesa.

A medida que más comercios se unen al Black Friday, los consumidores deben verificar la confiabilidad de cada uno. X/@Profeco

Para saber si una oferta es real…

Para confirmar si una oferta es real, la Profeco ha puesto a disposición de los consumidores la herramienta Quién es Quién en los Precios. Se puede acceder a ella en el siguiente enlace: https://qqp.profeco.gob.mx/.

Cada año más tiendas en México se suman al Black Friday con atractivos descuentos, por lo que resulta clave verificar que las ofertas sean auténticas. X/@Profeco

Después de comprar…

Guarda las capturas de pantalla, los comprobantes de pago y las confirmaciones de los pedidos, por si necesitas realizar cualquier reclamación.

¿Qué hacer en caso de que tengas un problema con tu compra en Black Friday o Cyber Monday?

Para garantizar los derechos de las personas consumidoras que compren a proveedores establecidos en el país, la Profeco estará atenta a ambas fechas y pone a disposición de los usuarios sus canales institucionales.

Teléfonos del Consumidor:

55 5568 8722

800 468 8722

Redes sociales:

@AtencionProfeco (en X)

@Profeco (en X)

Facebook: Profeco Oficial

Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

La Profeco recalcó que los consumidores tienen derecho a recibir apoyo, orientación, y en caso necesario, presentar una queja formal, si algo llega a salir mal durante la jornada de compras.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP