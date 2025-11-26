El Black Friday es una campaña de ventas enfocada en impulsar los negocios en línea, la cual inicialmente se realizaba solo en Estados Unidos ; sin embargo, gracias a la globalización y al auge de las compras por internet, esta iniciativa se ha extendido a México.

Al igual que el Buen Fin, el Black Friday busca ofrecer una gran variedad de descuentos y promociones para incentivar las compras y permitir que más personas puedan adquirir sus regalos de Navidad a precios considerablemente más bajos que durante el resto del año.

Durante su edición 2025, cientos de tiendas y empresas reconocidas, como Mercado Libre, se sumarán para rematar gran parte de sus productos.

¿Cuándo inicia el Black Friday en Mercado Libre?

El Black Friday suele realizarse el viernes posterior a la cena del Día de Acción de Gracias; sin embargo, algunos comercios optan por extender este plazo para que sus clientes tengan tiempo suficiente para escoger sus artículos.

Ese es precisamente el caso de Mercado Libre, que, a pesar de que la fecha oficial está pactada para el viernes 28 de noviembre, decidió mantener sus descuentos del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Esto significa que los usuarios tendrán toda una semana para conseguir los mejores productos a precios más accesibles.

¿Qué ofertas y promociones tendrá Mercado Libre?

Entre sus propuestas de compra más atractivas se encuentra la posibilidad de encontrar artículos con descuentos de hasta el 60 % en todos sus departamentos, incluyendo tecnología, belleza, gaming, moda, juguetes, hogar y más.

Si deseas conocer todos los descuentos disponibles, puedes ingresar al siguiente enlace: https://www.mercadolibre.com.mx/blackfriday.

Mercado Libre activará promociones limitadas que permitirán acceder a artículos con condiciones más favorables. Captura de patalla/Mercado Libre

También puedes leer: Black Friday: Cuánto duran las ofertas de la edición 2025

Además, el sitio ofrecerá f acilidades de pago que alcanzan hasta 24 meses sin intereses, cupones bancarios, bonificaciones y envíos gratis en artículos seleccionados.

El Black Friday se ha consolidado como una oportunidad ideal para que los consumidores aprovechen grandes descuentos y facilidades de pago, mientras que las tiendas, como Mercado Libre, amplían su alcance y fortalecen sus ventas durante la temporada más importante del año.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP