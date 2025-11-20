Jueves, 20 de Noviembre 2025

Black Friday 2025: ¿Cuándo llegará a México y qué tiendas participarán?

El Black Friday de este año llegará con una amplia gama de descuentos y promociones disponibles tanto en tiendas físicas como en plataformas en línea

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Tras el Buen Fin, el Black Friday brinda otra oportunidad para comprar regalos más baratos. CANVA

El Viernes Negro, más conocido como Black Friday, es una iniciativa creada en Estados Unidos con el fin de ofrecer un día entero de ofertas y descuentos para que los consumidores consigan sus regalos de Navidad a un precio mucho más bajo que el resto del año.

Sin embargo, ante el latente crecimiento de las empresas multinacionales y las tiendas digitales, esta propuesta comercial se expandió a países cercanos como México, por lo que ahora también se podrán disfrutar ofertas y precios especiales.

Pese a que el Buen Fin fue hace poco, muchos mexicanos se quedaron con las ganas de comprar sus artículos y objetos favoritos, pero ahora, gracias al Black Friday, tendrán más tiempo para planear sus compras.

¿Cuándo es el Black Friday en México?

Según dicta la tradición, el Black Friday se lleva a cabo el viernes posterior al Día de Acción de Gracias, por lo que este año la fecha seleccionada es el 28 de noviembre.

La venta comenzará a las 00:00 horas y terminará a las 23:59. Esto quiere decir que los interesados tendrán 24 horas completas para aprovechar todos los descuentos y productos. 

No obstante, algunas tiendas participantes suelen comenzar con sus descuentos antes y extender el plazo un poco más, por lo que se recomienda consultar previamente en el comercio de tu preferencia.

Dentro de los descuentos y promociones que podrás encontrar este Black Friday está la oportunidad de comprar artículos hasta con el 50% de descuento en tiendas participantes, obtener envíos gratis, sumar puntos de recompensa y más.

Esta edición del Black Friday promete ofertas especiales en comercios físicos y digitales. CANVA  
¿Qué tiendas participarán en el Black Friday 2025?

Los comercios que suelen sumarse a este proyecto normalmente son aquellos de origen estadounidense; sin embargo, con el tiempo otras tiendas y negocios nacionales y extranjeros han decidido ofrecer esta oportunidad a sus clientes.

A continuación, te compartimos algunas de las marcas y establecimientos que ofrecerán descuentos este Black Friday:

  • Walmart
  • Amazon
  • Mercado Libre
  • Liverpool
  • Suburbia
  • Elektra
  • Sears
  • Coppel
  • Bodega Aurrera
  • Temu
  • Shein
  • Adidas
  • AliExpress
  • Y más

Para conocer si el comercio de tu preferencia participará en esta megaventa, asegúrate de visitar sus sitios oficiales en días previos a la fecha para ubicar descuentos, consultar términos y condiciones y planear tus compras.

