Black Friday 2025: ¿Cuándo llegará a México y qué tiendas participarán?

El Viernes Negro, más conocido como Black Friday, es una iniciativa creada en Estados Unidos con el fin de ofrecer un día entero de ofertas y descuentos para que los consumidores consigan sus regalos de Navidad a un precio mucho más bajo que el resto del año.Sin embargo, ante el latente crecimiento de las empresas multinacionales y las tiendas digitales, esta propuesta comercial se expandió a países cercanos como México, por lo que ahora también se podrán disfrutar ofertas y precios especiales.Pese a que el Buen Fin fue hace poco, muchos mexicanos se quedaron con las ganas de comprar sus artículos y objetos favoritos, pero ahora, gracias al Black Friday, tendrán más tiempo para planear sus compras.Según dicta la tradición, el Black Friday se lleva a cabo el viernes posterior al Día de Acción de Gracias, por lo que este año la fecha seleccionada es el 28 de noviembre.La venta comenzará a las 00:00 horas y terminará a las 23:59. Esto quiere decir que los interesados tendrán 24 horas completas para aprovechar todos los descuentos y productos. No obstante, algunas tiendas participantes suelen comenzar con sus descuentos antes y extender el plazo un poco más, por lo que se recomienda consultar previamente en el comercio de tu preferencia.Dentro de los descuentos y promociones que podrás encontrar este Black Friday está la oportunidad de comprar artículos hasta con el 50% de descuento en tiendas participantes, obtener envíos gratis, sumar puntos de recompensa y más.Los comercios que suelen sumarse a este proyecto normalmente son aquellos de origen estadounidense; sin embargo, con el tiempo otras tiendas y negocios nacionales y extranjeros han decidido ofrecer esta oportunidad a sus clientes.A continuación, te compartimos algunas de las marcas y establecimientos que ofrecerán descuentos este Black Friday:Para conocer si el comercio de tu preferencia participará en esta megaventa, asegúrate de visitar sus sitios oficiales en días previos a la fecha para ubicar descuentos, consultar términos y condiciones y planear tus compras.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP