El Senado de la República prevé aprobar la próxima semana el dictamen a la minuta de reformas a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y prohibir cobros por cancelación de tarjetas de crédito y servicios financieros.

Aseguró el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien dijo que "la próxima semana ya estaremos en condiciones de discutirla y de votar" la reforma impulsada por su homólogo en San Lázaro, Ricardo Monreal.

"Lo habíamos comentado con el diputado Monreal, hace una semana o dos aprobamos otra iniciativa que él presentó allá en Cámara de Diputados y, tal como sucedió en Diputados, aquí en Senadores se aprobó también por unanimidad, que era la de los cobros en automático".

"Ahora toca la de la revisión a lo de las tarjetas de crédito, a las tarifas, digamos, a los porcentajes", indicó al referirse a la reforma que establece que en los formularios de contratación deberá constar que se le hizo del conocimiento al cliente el contenido de las cláusulas, y mientras no se acredite el consentimiento expreso, no podrá generarse ningún cargo o comisión.

También dispone que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito deben garantizar al usuario el derecho de cancelarlas, para lo cual se deben ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales.

Pendientes en San Lázaro y el Senado

Recordó que el Senado tiene pendiente esta semana la Ley General en materia de Extorsión, "tenemos también el dictamen de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y tenemos 11 dictámenes que tienen origen en diversos grupos parlamentarios y estamos a la espera del trabajo en Diputados para esas cuatro iniciativas que están ahora en revisión y en estudio y estamos trabajando en permanente comunicación".

MV