Martes, 10 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Así se cotiza esta mañana de 10 de febrero el dólar frente al peso

La mañana de este martes 10 de febrero el dólar registra una pérdida del 0.01 por ciento

Por: El Informador

La cotización del dólar frente al peso está sujeta a cambios a lo largo de este martes 10 de febrero. UNSPLASH / E. AKYURT

La cotización del dólar frente al peso está sujeta a cambios a lo largo de este martes 10 de febrero. UNSPLASH / E. AKYURT

La mañana  de este martes 10 de febrero, el dólar se cotiza en 17.19 pesos mexicanos por unidad, con una pérdida de 0.01 %, de acuerdo a datos de Bloomberg. 

Lee también: Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 10 de febrero

La jornada del día de ayer, lunes 9 de febrero, el peso mexicano se apreció ante un débil desempeño del dólar, tras la publicación de la inflación en enero, por parte del Inegi.

Precio del dólar FIX en el DOF este martes 10 de febrero de 2026

Este martes 10 de febrero, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.1907 pesos por dólar.

Cabe destacar que el tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios con base al promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al medio día del día antes.

Te puede interesar: Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 12 de febrero

Tipo de cambio del dólar hoy 10 de febrero de 2026 en México

Banco Compra Venta
Afirme 16.40 17.80
Banco Azteca 16.00 17.79
BBVA Bancomer 16.35 17.48
Banorte 16.00 17.55
Banamex 16.69 17.65
Scotiabank 16.70 18.20

Cabe resaltar que la cotización del dólar frente al peso está sujeta a cambios a lo largo de la jornada. 

Con información de Bloomberg y del Diario Oficial de la Federación (DOF). 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones