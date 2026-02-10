La mañana de este martes 10 de febrero, el dólar se cotiza en 17.19 pesos mexicanos por unidad, con una pérdida de 0.01 %, de acuerdo a datos de Bloomberg.

La jornada del día de ayer, lunes 9 de febrero, el peso mexicano se apreció ante un débil desempeño del dólar, tras la publicación de la inflación en enero, por parte del Inegi.

Precio del dólar FIX en el DOF este martes 10 de febrero de 2026

Este martes 10 de febrero, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.1907 pesos por dólar.

Cabe destacar que el tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios con base al promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al medio día del día antes.

Tipo de cambio del dólar hoy 10 de febrero de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.80 Banco Azteca 16.00 17.79 BBVA Bancomer 16.35 17.48 Banorte 16.00 17.55 Banamex 16.69 17.65 Scotiabank 16.70 18.20

Cabe resaltar que la cotización del dólar frente al peso está sujeta a cambios a lo largo de la jornada.

Con información de Bloomberg y del Diario Oficial de la Federación (DOF).

