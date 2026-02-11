Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Quienes recibirán primero el pago en febrero 2026?

En este mes de febrero 2026, las y los estudiantes de educación básica inscritos en la Beca Rita Cetina; así como las y los de nivel medio superior inscritos en la Beca Benito Juárez, recibirán el pago correspondiente al primer bimestre del año.

A pesar de estar confirmado que el monto se depositará en este mes se ha retrasado pues a comparación de otros meses aún no se ha publicado el calendario oficial de pagos de febrero 2026.

¿Quiénes cobran primero la Beca Rita Cetina y Benito Juárez en febrero 2026?

A pesar de aún no saber en que aún no se sabe en que día de febrero se realizará el pago, sí se puede conocer que alumnos recibirán el primer depósito: aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A; así sucesivamente, el pago se realizará en orden alfabético.

El calendario oficial de pagos de Febrero 2026 de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez se da a conocer solo en los canales oficiales de programas para el Bienestar, está información suele anunciarse previamente durante la conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que en este pago algunos alumnos recibirán pago triple en febrero 2026 de la Beca Rita Cetina.

¿Quiénes tendrán pago triple de la Beca Rita Cetina?

Las y los alumnos de nuevo ingreso recibirán el pago triple de la Beca Rita en febrero 2026, el cual corresponde a tres bimestres completos: septiembre-octubre y noviembre-diciembre (pendientes) más enero-febrero (actual); es decir, 5 mil 700 pesos.

Para poder adquirir el pago, se tuvo que haber recogido la tarjeta del Banco del Bienestar en enero de este año.

