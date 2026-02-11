¿Habrá límite a las transferencias bancarias? Esto es lo que realmente dice el SAT

Las transferencias electrónicas se han vuelto parte indispensable de la vida diaria de millones de mexicanos, tanto para gastos personales como para actividades comerciales. Sin embargo, el arranque de 2026 encendió alertas entre usuarios del sistema financiero, luego de que comenzaran a circular versiones sobre supuestos límites y sanciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para quienes realizan movimientos bancarios elevados. ¿Qué hay realmente detrás de esta advertencia?

En el marco de una estrategia para frenar la evasión fiscal y detectar operaciones irregulares, el SAT reforzó la vigilancia sobre los depósitos y transferencias electrónicas, especialmente aquellas que resultan atípicas por su monto o frecuencia.

La autoridad fiscal ha sido clara: no se trata de cobrar impuestos ni aplicar multas por transferir dinero, sino de identificar ingresos que no han sido declarados o que carecen de sustento legal.

Este endurecimiento en la supervisión ocurre de la mano con nuevas medidas de seguridad implementadas por los bancos, como el llamado Monto Transaccional del Usuario (MTU). Este candado digital, recomendado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), establece límites operativos y solicita validaciones adicionales cuando una transferencia supera ciertos montos, con el objetivo de prevenir fraudes y detectar movimientos inusuales.

Aunque el MTU no implica sanciones fiscales automáticas, sí facilita el rastreo de operaciones que podrían levantar alertas ante el SAT. En particular, la autoridad puede intervenir cuando detecta transferencias que aparentan ser ingresos omitidos o movimientos incongruentes con el perfil fiscal del contribuyente.

Entre los casos que pueden derivar en multas y revisiones se encuentran depósitos sin contratos o comprobantes fiscales, ingresos por servicios o ventas no declarados, préstamos informales sin respaldo legal, transferencias constantes s uperiores a 15 mil pesos sin justificación clara y movimientos que no coinciden con los ingresos reportados.

En estos escenarios, las sanciones pueden superar los 22 mil pesos e incluso dar pie al bloqueo temporal de cuentas mientras se aclara el origen del dinero.

No obstante, el SAT también aclara que no todas las transferencias están bajo riesgo. Los traspasos entre cuentas propias, pagos de nómina, préstamos formales, operaciones comerciales con CFDI y cualquier movimiento debidamente documentado y declarado no generan multas ni problemas fiscales.

¿El SAT realmente promete poner un límite a las transferencias?

En sentido estricto, el SAT no ha anunciado un límite general ni automático a las transferencias bancarias, lo que existe es una mayor fiscalización sobre montos elevados y recurrentes que no puedan justificarse. Es decir, no se sanciona el monto por sí mismo, sino la falta de respaldo legal o la omisión en la declaración de ingresos.

La clave para evitar problemas no está en dejar de transferir dinero, sino en hacerlo con transparencia y conforme a la ley.

