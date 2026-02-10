La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de la Revista del Consumidor recomendó un listado de negocios en toda la República Mexicana que ofrecen venta de arreglos florales con envíos a domicilio para que puedas dar un regalo a tu persona o personas más queridas.

En ese sentido, la Revista del Consumidor recuerda que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online, en 2024, alrededor de 67 millones de personas en México realizaron compras digitales. En ese sentido, 8 de cada 10 personas eligen el formato de la compra en línea y facilidad de uso.

Con ello, la Profeco realizó un comparativo de precios en diversos portales especializados en el envío de regalos y que lograron el cumplimiento del artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). A continuación te mostramos cuáles cuentan con servicio en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Flores Guru

Arreglo floral de tres rosas y tres lilis a un precio de $589 + $70 pesos de envío para un precio final de $659 pesos.

Guapa con flores

Ramo de 12 rosas color rosa a un precio de $500 + $99 pesos de envío para un precio final de $599 pesos.

Azap Flores

Elección del florista - flores aleatorias $570 + $100 pesos de envío para un precio final de $670 pesos.

Lolaflora

Lirios blancos, rosas rojas (9 piezas) y astromelias rosas (5 piezas) de $489 pesos.

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Guadalajara: Profeco

Por último, la Profeco recomendó estimar un presupuesto considerado para regalos que no sea excesivo de acuerdo con la posibilidad económica de cada persona. De igual forma, la sugerencia es no utilizar créditos para este tipo de ofrendas y muestras materiales de amor ya que son efímeras. Así mismo, recordó la importancia del acompañamiento por encima de cualquier objeto o regalo puesto en el mercado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB