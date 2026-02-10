Martes de Frescura Walmart: ¿Cómo comprar en línea y recibir las ofertas de hoy en la puerta de tu casa?

El Martes de Frescura es una campaña comercial de Walmart en México, en la que se ponen en oferta diversos productos de departamentos como alimentos, bebidas, abarrotes, frutas y verduras. En este día, los precios que disminuyen son mayormente los de la canasta básica.En la actualidad, son muchas las personas que prefieren realizar sus compras en línea, ya que es mucho más sencillo, sobre todo si no se dispone mucho tiempo para ir al supermercado.Por ello, Walmart ofrece sus servicios de compra a través de su página web o de su aplicación oficial. A continuación te brindamos los detalles de cómo hacerlo.Realizar las compras en línea en Walmart es bastante sencillo; como ya se mencionó, se pueden hacer por medio de la página web walmart.com.mx, o en la aplicación oficial, disponible para dispositivos Android y Apple.Asimismo, puedes escoger si quieres recibir tu pedido a domicilio o si prefieres recogerlo en tu sucursal más cercana.Estos son los pasos que tienes que seguir:Las entregas desde tienda pueden programarse para recibir tus compras a partir de 60 minutos después de realizar el pedido o en una fecha posterior.Si eliges la opción de Pickup, puedes recoger tu pedido el mismo día desde 3 horas después de realizar tu compra o programarlo para días posteriores.El envío sin costo aplica en las siguientes categorías: Despensa, Cervezas vinos y licores, Mascotas (exceptuando alimento para perro y gato), Juguetes, Cocina y Hogar, Ferretería, Bebés (Solo aplica a pañales), Deportes, Ropa, Accesorios de moda, Zapatos, Belleza, Maquillaje, Farmacia y Cuidado personal. Si recibes un artículo dañado, puedes seguir estos pasos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL