Martes de Frescura Walmart: ¿Cómo comprar en línea y recibir las ofertas de hoy en la puerta de tu casa?

El Martes de Frescura es una campaña comercial de Walmart en México, en la que se ponen en oferta diversos productos de departamentos como alimentos, bebidas, abarrotes, frutas y verduras. En este día, los precios que disminuyen son mayormente los de la canasta básica.

En la actualidad, son muchas las personas que prefieren realizar sus compras en línea, ya que es mucho más sencillo, sobre todo si no se dispone mucho tiempo para ir al supermercado.

Por ello, Walmart ofrece sus servicios de compra a través de su página web o de su aplicación oficial. A continuación te brindamos los detalles de cómo hacerlo.

¿Cómo comprar en línea y recibir tus compras en la puerta de tu casa?

Realizar las compras en línea en Walmart es bastante sencillo; como ya se mencionó, se pueden hacer por medio de la página web walmart.com.mx, o en la aplicación oficial, disponible para dispositivos Android y Apple.

Asimismo, puedes escoger si quieres recibir tu pedido a domicilio o si prefieres recogerlo en tu sucursal más cercana.

Estos son los pasos que tienes que seguir:

Regístrate creando una cuenta en la que debes proporcionar tu nombre, un correo electrónico y creando una contraseña.

en la que debes proporcionar tu nombre, un correo electrónico y creando una contraseña. Define si prefieres el envío a la puerta de tu casa, proporcionando tu dirección completa, o si deseas recoger el pedido en tienda, seleccionando la sucursal más cercana.

Utiliza el buscador o navega por las diferentes categorías para añadir los artículos al carrito de compras. Para artículos como frutas o verduras, asegúrate de seleccionar la cantidad correcta ya sea en piezas o en kilogramos.

para añadir los artículos al carrito de compras. Para artículos como frutas o verduras, asegúrate de seleccionar la cantidad correcta ya sea en piezas o en kilogramos. Asegúrate de que todo lo que necesitas está en el carrito y confirma tu compra.

y confirma tu compra. Elige el método de pago de tu preferencia: Tarjeta de crédito o débito, PayPal o pago contra entrega.

Tarjeta de crédito o débito, PayPal o pago contra entrega. Al finalizar, recibirás un correo de confirmación y/o un mensaje por WhatsApp con los detalles del pedido.

Las entregas desde tienda pueden programarse para recibir tus compras a partir de 60 minutos después de realizar el pedido o en una fecha posterior.

Si eliges la opción de Pickup, puedes recoger tu pedido el mismo día desde 3 horas después de realizar tu compra o programarlo para días posteriores.

¿Cómo obtener envío gratis?

El envío sin costo aplica en las siguientes categorías: Despensa, Cervezas vinos y licores, Mascotas (exceptuando alimento para perro y gato), Juguetes, Cocina y Hogar, Ferretería, Bebés (Solo aplica a pañales), Deportes, Ropa, Accesorios de moda, Zapatos, Belleza, Maquillaje, Farmacia y Cuidado personal.

¿Qué pasa si recibo un artículo en mal estado?

Si recibes un artículo dañado, puedes seguir estos pasos:

Documenta los daños en el empaque, sellos o el artículo en sí. Toma fotografías como evidencia.

Envía las evidencias al correo devoluciones_mg@wal-mart.com. Es importante que incluyas toda la información necesaria para que tu devolución sea procesada.

Si no envías esta evidencia, la devolución no será procedente.

