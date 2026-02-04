Beca Rita Cetina: ¿Cuándo depositarán el pago triple 2026 a estudiantes?

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico que forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, cuyo objetivo es contribuir a la cobertura de gastos esenciales del ciclo escolar para la formación académica de hijas e hijos.

¿Cuándo depositan el pago triple de la Beca Rita Cetina?

El pago triple 2026 de la Beca Rita Cetina se depositara en el mes de febrero.

Este monto será acumulado, ya que corresponde a los pagos de tres bimestres: septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero de 2026.

El depósito lo recibiran las familias de estudiantes de nuevo ingreso que recibieron su tarjeta en enero.

Te puede interesar: Beca Rita Cetina: Confirman pago de 5 mil 700 pesos para ESTOS alumnos en febrero

¿Cuánto es el pago de febrero de la Beca Rita Cetina?

El apoyo bimestral de la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos por alumno, más 700 pesos por cada estudiante adicional en nivel secundaria; por lo que, en esta ocasión el pagó corresponderá a 5 mil 700 pesos. Cabe recordar que este depósito solo será para las y los estudiantes que se incorporaron recientemente al apoyo económico y recogieron su tarjeta en enero.

Tras confirmarse el calendario oficial de pagos del mes de febrero, quienes deseen comprobar si el depósito ya fue realizado pueden hacerlo de distintas maneras:

Se puede verificar en el buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Otra manera de hacerlo es por teléfono, marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta; asimismo, en la app del Banco Bienestar también se puede consultar el saldo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS