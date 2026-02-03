INAPAM: ¿Adultos mayores tendrán descuento en el recibo de la CFE en 2026?

A un mes de que inició 2026, y ante el incremento en algunas tarifas de servicios esenciales, muchos adultos mayores en México se preguntan si la tarjeta del INAPAM les permite obtener un descuento directo en su recibo de luz de la CFE. Sobre esto, es importante aclarar la postura oficial de la Comisión Federal de Electricidad sobre este beneficio, ya que a diferencia de lo que sucede con el agua o el predial, no hay rebaja en el pago.

No hay convenio CFE-INAPAM

Las personas adultas mayores en México pueden registrarse para recibir una tarjeta especial otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la cual les permite obtener descuentos en una variedad de servicios y productos . Entre los beneficios que ofrece esta destacan en productos de alimentación, en transporte, salud, vivienda, hogar y pago de predial, entre otros.

Cuando las personas cumplen 60 años pueden recibir esta tarjeta, la cual les permite acceder a lo antes mencionado.

En más de alguna ocasión se ha rumorado que la tarjeta del INAPAM otorga descuentos en el pago del recibo de la luz de la CFE, que es uno de los servicios más caros en nuestro país. Sin embargo, en el mismo número de ocasiones las autoridades se han encargado de desmentir esta información.

En el año 2022, el INAPAM informó a través de su página oficial que NO ofrece ni ofrecerá en 2026 descuentos a ninguna persona en el recibo de la CFE, por lo que tampoco los adultos mayores que cuentan con una tarjeta pueden acceder a esto.

ESPECIAL / INAPAM

Cómo tramitar la tarjeta del INAPAM en 2026

La tarjeta del INAPAM se puede tramitar a partir de que una persona cumple los 60 años. Los pasos para sacarla son:

Ubicar el Módulo de Bienestar más cercano en la página de la Secretaría de Bienestar gob.mx/bienestar

Los horarios de atención son de 10:00 a 16:00 horas, de la tarde de lunes a sábado

Se debe presentar la documentación requerida

ESPECIAL / INAPAM

Los documentos que se deben entregar para que den la tarjeta del INAPAM son estos:

Original y copia de la identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Una fotografía tamaño infantil reciente

Teléfono de contacto para casos de emergencia

Una vez ingresados los datos al sistema, dice el sitio del INAPAM, la credencial se imprime y se entrega.

La tarjeta ofrece beneficios como descuentos en:

Alimentación

Asesoría y servicios legales

Educación, recreación y cultura

Predial y agua

Salud

Transporte

Vestido y hogar

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Beca Rita Cetina y Benito Juárez: Fechas probables del calendario tentativo de pagos de febrero

OF