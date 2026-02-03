Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 5 de febrero

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponles hasta el jueves 29 de enero de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Verduras

Jitomate saladet por kilo a $15 pesos

Aguacate hass en malla por pieza $27.50 pesos

Plátano Chiapas por kilo a $25 pesos

Piña miel por kilo a $25 pesos

Papa por kilo a $25 pesos

Pera de Anjou a $35 por kilo

Carnes

Fajita de pollo, milanesa de pollo congelada o pechuga sin hueso 500 gr a $67 pesos

Pechuga de pollo corte americano 500 gr a $42 pesos

Milanesa de pechuga 500 gr a $84 pesos

Chuleta ahumada 500 gr a $57 pesos

Molida de cerdo 500 gr a $59 pesos

Filete de tilapia 500 gr a $60 pesos

Camarón coctelero 500 gr a $94 pesos

Otros

FUD Jamón Virginia de pavo a granel a $52 pesos el 1/4 de kilo

Salchichas de pavo Aurrera 500 g a $25 pesos

Great Value variedad de jamón 20 g a $45 pesos

Queso cotagge a $60 pesos

Pan para hamburguesa o hot dog den $25 pesos el paquete

Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $59 pesos con el paquete disponible.

