Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 5 de febrero

Recuerda que puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duran por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponles hasta el jueves 29 de enero de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Verduras

  • Jitomate saladet por kilo a $15 pesos
  • Aguacate hass en malla por pieza  $27.50 pesos
  • Plátano Chiapas por kilo a $25 pesos
  • Piña miel por kilo a $25 pesos
  • Papa por kilo a $25 pesos
  • Pera de Anjou a $35 por kilo

Carnes

  • Fajita de pollo, milanesa de pollo congelada o pechuga sin hueso 500 gr a $67 pesos
  • Pechuga de pollo corte americano 500 gr a $42 pesos
  • Milanesa de pechuga 500 gr a $84 pesos
  • Chuleta ahumada 500 gr a $57 pesos
  • Molida de cerdo 500 gr a $59 pesos
  • Filete de tilapia 500 gr a $60 pesos
  • Camarón coctelero 500 gr a $94 pesos

Otros

  • FUD Jamón Virginia de pavo a granel a $52 pesos el 1/4 de kilo
  • Salchichas de pavo Aurrera 500 g a $25 pesos
  • Great Value variedad de jamón 20 g a $45 pesos
  • Queso cotagge a $60 pesos
  • Pan para hamburguesa o hot dog den $25 pesos el paquete

Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

  • Pizza hawaiana
  • Pizza de queso
  • Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $59 pesos con el paquete disponible.

OB

Temas

