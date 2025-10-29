Beca Rita Cetina: De cuánto será el último pago de 2025

El programa social para estudiantes de segundo y tercer año de secundaria, Beca Rita Cetina, tiene como objetivo facilitar la adquisición de materiales y servicios básicos para que los alumnos continúen su educación básica. Está dirigido a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en preescolar, primaria o secundaria.

Durante este mes de octubre se llevó a cabo el pago de la Beca Rita Cetina para algunos beneficiarios de este programa social, por un total de mil 900 pesos. No obstante, los estudiantes de primer año de secundaria del país no recibieron el pago, debido a que en septiembre apenas se realizó el registro de este programa social.

¿Cuándo será el último pago de la Beca Rita Cetina en 2025?

El último pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios será en el mes de diciembre, ya que los pagos se efectúan de manera bimestral, y el más reciente fue en octubre.

Te puede interesar: Pensión IMSS e ISSSTE: Pago extra que recibirán beneficiarios en noviembre 2025

¿De cuánto será el último pago de la Beca Rita Cetina en 2025?

Los pagos se dividirán de la siguiente manera para cada grado escolar de secundaria:

Segundo y tercer año: mil 900 pesos

Primer grado: 3 mil 800 pesos

¿Cómo se paga la Beca Rita Cetina?

Los pagos se realizan por orden alfabético, y el depósito se efectúa de acuerdo con el apellido de la o el titular de la tarjeta Bienestar.

La Beca Rita Cetina, que está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, busca prevenir el abandono escolar y contribuir a que los estudiantes de secundaria pública concluyan sus estudios básicos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS