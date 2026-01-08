Pensión IMSS: ¿quiénes pueden recibir un aumento de hasta el 15 por ciento?

Con el arranque de 2026, el salario mínimo en México registrará un aumento que beneficiará a millones de trabajadores. Este ajuste generó expectativas entre jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes buscan saber si este incremento también se verá reflejado en el monto de su pensión.

Si bien el aumento al salario mínimo no se aplica de manera automática a todas las pensiones, el IMSS confirmó que existe una vía legal mediante la cual ciertos pensionados pueden incrementar su pago mensual hasta en un 15%, e incluso superar ese porcentaje en situaciones particulares.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, aclaró que el alza al salario mínimo contribuye a que el salario base de cotización continúe aumentando. No obstante, precisó que este cambio no impacta directamente en las pensiones que ya fueron otorgadas.

A pesar de ello, el Instituto recordó que los pensionados cuentan con un mecanismo vigente para mejorar el monto que reciben cada mes: las Asignaciones Familiares, un beneficio previsto en la Ley del Seguro Social.

Este apoyo está contemplado en la Ley del Seguro Social de 1973 y permite otorgar un ingreso adicional a los pensionados que tengan familiares económicamente dependientes. De cara a 2026, este esquema adquiere mayor relevancia debido a que el IMSS ha simplificado procedimientos y digitalizado trámites, facilitando el acceso a este derecho.

El aumento a la pensión por esta vía solo está disponible para quienes se jubilaron bajo el régimen de la Ley 73 del IMSS, específicamente aquellos que reciben pensión por Cesantía en Edad Avanzada o por Vejez. Los pensionados de otros esquemas no pueden solicitar este beneficio.

El monto del incremento no es uniforme, ya que depende de la situación familiar del jubilado. El cálculo se realiza como un porcentaje adicional sobre la cuantía básica de la pensión. En la mayoría de los casos, el aumento puede alcanzar hasta un 15%, aunque al combinar varias asignaciones el porcentaje total puede ser mayor.

Cómo solicitar el incremento

Para solicitar este incremento, el pensionado debe acudir a su clínica o subdelegación del IMSS con la documentación requerida en original y copia. Se solicita identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y actas que acrediten el parentesco. En el caso de hijos que estudian, es indispensable presentar una constancia escolar actualizada, mientras que para hijos con discapacidad se requiere un certificado médico emitido por el IMSS. También es necesario un documento que compruebe la dependencia económica del familiar.

El Instituto recomienda a los pensionados revisar sus estados de cuenta para confirmar que el aumento haya sido aplicado correctamente. Además, es posible dar seguimiento al trámite a través del portal oficial del IMSS o solicitar atención personalizada llamando al 800 623 23 23, opción 3, donde personal especializado en pensiones puede resolver dudas relacionadas con el incremento previsto para 2026.

