Cuponera Sam's febrero 2026: Estas son las ofertas más destacadas del mes

Sam's Club acaba de actualizar su cuponera de descuentos y ofertas en tienda en línea y física. El largo listado de descuentos incluye las siguientes categorías de producos: Abarrotes, Fresh, Refrigerados y Congelados, Mascotas y Limpieza, Bebés y Cuidado personal, Farmacia Hogar y Catálogo exclusivo.

Entre los productos que se encuentran en descuento podrás adquirir artículos de todo tipo de marcas además de la etiqueta insignia de la cadena llamada Member's Mark.

Recuerda que las ofertas y descuentos son accesibles tanto en tienda en línea como en tienda física. Para el caso de la segunda, las ubicaciones de sucursales de Sam's en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) son las siguiente:

Sam's Club Patria

Sam's Club González Gallo

Sam's Club Periférico

Sam's Club Valle Real

Sam's Club Mariano Otero

Sam's Club La Estancia

Sam's Club Tlaquepaque

Sam's Club Iteso

Sam's Club El Palomar

Estos son los descuentos del mes con la reciente cuponera de Sam's

Recuerda que tus compras con Cashi te permiten obtener los siguientes beneficios adicionales:

3.5% en compras en Club.

1 por ciento en compras de otros establecimientos,

¡Ten en cuenta la nueva tarjeta de crédito Invex y disfruta de tus compras!

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

