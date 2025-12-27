SAT: Cómo actualizar tus medios de contacto en el Buzón Tributario

Con la llegada del año nuevo, además de los propósitos de salud y bienestar, también llegan las responsabilidades fiscales. El SAT (Servicio de Administración Tributaria) recuerda que mantener actualizado el Buzón Tributario no es opcional, y descuidar este detalle podría costarte una multa de hasta más de 11 mil pesos en este próximo 2026.

Si estrenaste celular nuevo con un número diferente, cambiaste de correo electrónico, o simplemente no has revisado tu situación fiscal en meses, este es el momento de actuar para evitar sorpresas desagradables en tu bolsillo de cara al Año Nuevo.

¿Qué es el Buzón Tributario y por qué es obligatorio?

El Buzón Tributario es el canal oficial de comunicación entre el SAT y los contribuyentes. A través de este medio, la autoridad fiscal envía avisos, notificaciones y requerimientos. Desde 2020, su activación y la actualización de los medios de contacto es una obligación para prácticamente todos los contribuyentes (Personas Físicas y Morales).

Paso a paso: Cómo actualizar tus datos en el Buzón Tributario del SAT

No necesitas ser un experto en contabilidad para cumplir con este requisito. Solo tienes que seguir estos pasos:

Ingresa al portal: Ve a la sección de Buzón Tributario e inicia sesión con tu RFC y Contraseña o e.firma.

Configuración de contactos: Busca el icono de "Configuración". Ahí aparecerán los medios de contacto que tienes registrados.

Registra y Confirma: Debes dar de alta (o actualizar) un correo electrónico y un número de teléfono celular.

Valida: El SAT te enviará un código de confirmación a tu celular vía SMS y un enlace a tu correo. Es vital confirmar ambos dentro de las siguientes 72 horas; de lo contrario, el trámite no será válido.

¿De cuánto son las multas por no actualizar los datos en el Buzón Tributario del SAT?

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, no habilitar el buzón o señalar medios de contacto erróneos o inexistentes se considera una infracción ante el SAT. Las multas pueden oscilar entre los 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos, dependiendo de la situación de cada contribuyente.

Los datos como seguridad ante el fraude

Más allá de evitar la multa, tener tu Buzón Tributario actualizado es la mejor defensa contra estafas. Recuerda que el SAT nunca te enviará archivos adjuntos por correo o enlaces para descargar. Si recibes un aviso real, te llegará un SMS o mail genérico diciendo: "Tienes un mensaje en tu Buzón Tributario". En ese momento, tú mismo ingresas al portal oficial y revisas la información de forma segura.

