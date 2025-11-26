Beca Rita Cetina: ¿A partir de cuándo se integrará a estudiantes de primaria?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), a partir de 2026 además de los estudiantes de secundaria, todas las alumnas y alumnos de primarias públicas recibirán la Beca Universal Rita Cetina, con lo que, el programa alcanzará a más de 20 millones de estudiantes de todo México.

Según información de la SEP, será a partir de enero de 2026 que se integrarán las y los estudiantes de 6°, 5° y 4° grado, mientras que en septiembre de ese mismo año se sumarán quienes cursen 3°, 2° y 1° grado, “medida representa un paso decisivo hacia la universalidad de la beca para educación básica”.

La SEP destacó que, durante el ciclo escolar 2024-2025, las y los beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina pasaron de 5 millones 603 mil 611 a 8 millones 864 mil 448, lo que representa un incremento del 58.2% y una inversión histórica de 75 mil millones de pesos.

En ese sentido, el titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que el alcance de la Beca Universal Rita Cetina también se refleja en el incremento de familias beneficiarias, que pasó de 4 millones 181 mil 353 a 7 millones 41 mil 356, un aumento del 68.7%.

Además, precisó que la cobertura abarca desde el nivel inicial hasta la secundaria: 2 mil 65 niñas y niños de nivel inicial; 423 mil 93 de preescolar; 3 millones 189 mil 802 de primaria, y 5 millones 249 mil 488 de secundaria.

También resaltó Mario Delgado, que 9 de cada 10 alumnas y alumnos de escuelas públicas de secundaria en modalidad escolarizada cuentan con una beca, “lo que representa un cambio estructural en la inclusión educativa”.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Beca Rita Cetina?

Los requisitos para que una familia pueda recibir la Beca Rita Cetina son:

Con estudiantes de secundaria:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Con estudiantes de primaria o preescolar, cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

En ambos casos no se debe estar recibiendo de manera simultánea alguna otra beca educativa otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Salvo para el nivel de secundaria, donde la beca es universal, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar realiza una selección de familias para su incorporación con base en una lista de prelación elaborada conforme a los criterios de priorización y la disponibilidad presupuestal.

