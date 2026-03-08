La industria acerera mexicana es la que más ha perdido ingresos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Las exportaciones de acero hacia Estados Unidos fueron de ds mil 288 millones de dólares durante 2025 y significó una disminución de 28.1%, la más profunda de todos los sectores que pagaron aranceles el año pasado, de acuerdo con información del Departamento de Comercio.

Los productos hechos con acero llegaron a seis mil 60 millones de dólares y representó una caída de 16.8% con relación a 2024.

Desde junio del año pasado, los acereros enfrentan una tarifa de 50% bajo la sección 232, por razones de seguridad nacional de la Unión Americana.

"El impacto completo de altos aranceles comerciales y la persistente gran incertidumbre se espera se manifieste en el mediano plazo", advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por la profunda integración que hay en las cadenas de proveeduría de ambos lados de la frontera, especialmente en la manufactura de automóviles, los aranceles pueden tener "implicaciones de gran alcance", agregó en el documento Estudios Económicos de la OCDE, México 2026.

"El crecimiento de las exportaciones se verá afectado por los aranceles de Estados Unidos y la alta incertidumbre global. Tanto la inflación general como la subyacente van a disminuir de manera gradual", estimó el organismo que tiene como secretario general al australiano Mathias Cormann.

Durante una entrevista, el exembajador del país ante la Organización Mundial del Comercio, Roberto Zapata, indicó que los aranceles llegaron para quedarse, lo que agrega dificultades y genera incertidumbre sobre el resultado de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La industria básica del hierro y acero, así como las fábricas de productos de ambos metales, recortaron mil 448 plazas durante el año pasado para quedarse con 44 mil 799 trabajadores.

Se trata del menor personal ocupado desde que comienzan los registros en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi, a partir de 2018.

El exnegociador del capítulo ambiental del otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Jorge Molina, destacó que siguen vigentes los aranceles de 25% a 50% bajo la sección 232, a pesar de que la Suprema Corte de Estados Unidos eliminó las tarifas por fentanilo y migración el 20 de febrero pasado.

También debemos sumar las cuotas compensatorias sobre productos como el jitomate, que afectan las exportaciones mexicanas, comentó Molina a El Gran Diario de México.

El jitomate, también llamado tomate rojo, fue el segundo producto más afectado en los envíos hacia la Unión Americana, cuyas exportaciones llegaron a dos mil 296 millones de dólares durante 2025 y significó un desplome de 26.5% con respecto a 2024.

Desde julio del año pasado, los jitomateros deben pagar una cuota compensatoria de 17.09%, cuya medida fue impulsada por los productores de Florida al acusar a los mexicanos de vender el alimento por debajo del precio de mercado.

El vicepresidente del Sistema Producto Tomate, Manuel Cázares Castro, explicó que la cuota compensatoria desmotivó a los agricultores mexicanos, al ver menores ventas en el mercado estadounidense por los operativos contra migrantes, porque la gente no salía a comprar.

Además, mencionó, los jitomateros enfrentan el cambio climático, las plagas y la falta de financiamiento. "Todos esos factores hicieron que algunos productores que sembraban 50 hectáreas las redujeran a 30 o 20 hectáreas para buscar una mejor rentabilidad", detalló.

Hay casos en que los productores optaron por sembrar otro tipo de cultivo, como chiles, para obtener mejores ingresos.

La joya de la corona

La industria automotriz también perdió mercado en Estados Unidos, ya que los vehículos y autopartes pagan un arancel de 25% sobre el contenido que no sea estadounidense también mediante la sección 232.

Los registros del Departamento de Comercio indican que los envíos automotrices a la Unión Americana fueron de 123 mil 480 millones de dólares en 2025 y representó una caída de 9.6%.

La OCDE subrayó que mientras las exportaciones automotrices se debilitaron, los envíos de equipos de cómputo han sido particularmente fuertes, impulsados por el crecimiento del sector de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Unión Americana.

Sin embargo, la economista en jefe de banco Base, Gabriela Siller, descartó que el equipo de cómputo sea garantía de crecimiento de las exportaciones totales a largo plazo.

Entre febrero de 2024 y mayo de 2025, el país se convirtió en el principal proveedor de computadoras de Estados Unidos, sustituyendo a China, aunque México perdió la posición a manos de Taiwán a finales del año pasado.

