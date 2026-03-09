Organismos empresariales de Jalisco manifestaron su confianza en la recuperación del empleo durante lo que resta del año, luego de que en los primeros dos meses se reportara una desaceleración en la generación de puestos de trabajo formales.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en febrero se crearon 157 mil 882 empleos formales en el país, con lo que el acumulado anual ascendió a 217 mil 299 nuevas plazas. Esta cifra representó un crecimiento de apenas 1 por ciento, lo que refleja un ritmo menor en comparación con el observado en periodos anteriores.

Ante este panorama, el presidente del Centro Empresarial de Jalisco, Raúl Flores López, lamentó que durante el segundo mes del año se haya registrado una disminución en la generación de fuentes laborales.

“Estos dos primeros meses han sido complicados, el tema de seguridad nos vuelve a poner en una compleja situación y necesitamos reforzar los esfuerzos”, comentó el dirigente empresarial al referirse a los factores que han incidido en el desempeño del empleo durante el inicio del año.

A pesar de este escenario, el representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Entidad expresó confianza en que las cifras puedan mejorar en los próximos meses conforme avancen distintos proyectos económicos y eventos que se prevén para el Estado.

Entre ellos destacó la oportunidad que representa la realización del Mundial de futbol, evento que podría generar nuevas oportunidades laborales, principalmente en el corto plazo.

“Tenemos una gran oportunidad con el mundial, estimamos que se pueden crear hasta 10 mil empleos temporales, pero hay que trabajar para que sean permanentes”, señaló Flores López.

Para el cierre de este año, el sector patronal proyecta que en Jalisco se generen alrededor de 26 mil puestos de trabajo, cifra que dependerá de la evolución de distintos factores económicos tanto nacionales como internacionales.

Por su parte, el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, Ricardo Barbosa, explicó que la generación de empleos continúa, aunque no con la misma intensidad que se registró en años anteriores.

“El tema es la suma de diferentes factores, entre ellos la incertidumbre internacional por el reordenamiento global del comercio, el nuevo estilo de Estados Unidos de imponer sus intereses comerciales con aranceles, la próxima negociación del T-MEC y la reforma judicial que entró en vigor en el segundo semestre del año, que genera cierta incertidumbre, sobre todo para los grandes inversionistas”, comentó el funcionario estatal.

De acuerdo con Barbosa, estos elementos influyen en las decisiones de inversión de las empresas, particularmente de los grandes capitales que analizan el entorno antes de definir nuevos proyectos o expansiones.

Explicó que varios inversionistas están a la espera de conocer cómo funcionará la nueva impartición de justicia federal en temas relacionados con asuntos fiscales, competencia económica y crecimiento del mercado.

“Los grandes inversionistas están esperando cómo será la nueva impartición de justicia federal en temas fiscales, temas antimonopolio, temas de crecimiento económico para seguir determinando cómo siguen invirtiendo en el país”, explicó.

El secretario del Trabajo añadió que desde la dependencia estatal se buscará alinear distintas políticas públicas con el objetivo de fortalecer la generación de empleos y mejorar las condiciones del mercado laboral en Jalisco.

Asimismo, señaló que existe una cantidad importante de empleos generados en la Entidad que no se reportan oficialmente en las estadísticas estatales.

Como ejemplo, mencionó que el año pasado plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi afiliaron al seguro social a un millón de personas; sin embargo, el programa piloto que permitió su incorporación al IMSS únicamente contemplaba registrarlos en Ciudad de México y Estado de México.

“Además de las plataformas digitales, hay un número importante de corporativos que no tienen sus oficinas aquí en Jalisco pero que generan empleos en Jalisco y se reportan en otro estado, entonces ese número distorsiona los datos”, concluyó.

