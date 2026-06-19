El futuro del T-MEC se definirá el 1 de julio en reunión virtual

Con el fin de revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los ministros de comercio de los tres países socios, Marcelo Ebrard, Jamieson Greer y Dominic LeBlanc, respectivamente, se reunirán de manera virtual el próximo primero de julio, para cumplir con lo que dice el acuerdo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo desde Washington, que en esa fecha “hay diversas alternativas previstas”, porque el acuerdo comercial “se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas”.

Añadió que adicionalmente el 20 de julio se tendrá en la Ciudad de México (CDMX) la tercera ronda formal entre estadounidenses y mexicanos para “discutir textos y ya contenidos mucho más detallados de lo que hemos venido conversando”.

El secretario de Economía confirmó la reunión virtual, en la que participarán los ministros de comercio de cada país socio.

De acuerdo con el texto del Tratado, en dicha reunión los tres ministros definirán el camino a seguir, basados en las dos opciones que considera el tratado en su artículo 34.7 y que son: Mantener el acuerdo por otros 16 años, para lo cual cada país debió enviar a sus contrapartes, el 1 de junio pasado, una carta mostrando su interés en continuar en el T-MEC, lo que ya hicieron Canadá y México, pero que aún no se sabe si Estados Unidos realizó.

“Si cada parte confirma su deseo de prorrogar este Tratado, la vigencia del mismo se prorrogará automáticamente por otros 16 años y la Comisión llevará a cabo una revisión conjunta y considerará la extensión de la vigencia de este Tratado a más tardar al final del próximo plazo de seis años”, expone el texto.

De acuerdo con el texto del T-MEC, de no haber carta de una de las partes, en este caso de la Unión Americana, el “tratado terminará 16 años después de la fecha de su entrada en vigor”, es decir, le restarían aún 10 años y habría revisiones anuales.

“Sí, como parte de una revisión de seis años, una parte no confirma su deseo de prorrogar la vigencia de este tratado por otro plazo de 16 años, la Comisión se reunirá para realizar una revisión conjunta todos los años por el resto del plazo de vigencia de este acuerdo”.

El T-MEC, que representa alrededor del 30% de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

SUN

SABER MÁS

Acuerdos bilaterales podrían sustituir al tratado: Canadá

La semana pasada, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que esperarían “que tengamos acuerdos bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, en cierto modo adyacentes al marco trilateral, si esos acuerdos resuelven los asuntos que los tres países intentan resolver”.

Dijo que “Estados Unidos busca dentro de la estructura del T-MEC acuerdos bilaterales separados con Canadá y México y nosotros, por cierto, buscamos acuerdos bilaterales también con México y trabajamos para ello”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Incertidumbre, el verdadero reto de cara al futuro

Manuel Herrejón, analista económico

Para el analista económico Manuel Herrejón el T-MEC hoy opera más como “un instrumento de seguridad económica y competitividad regional” frente a China y la reconfiguración de cadenas globales.

El especialista señaló que, tras tres décadas de integración, sectores como el automotriz, dispositivos médicos, manufactura avanzada, electrónica y agroindustria funcionan con procesos que cruzan varias veces las fronteras antes de llegar al consumidor final, por lo que fragmentar el esquema elevaría costos.

“Las empresas no invierten miles de millones de dólares sobre la base de discursos políticos. Invierten sobre reglas claras, certidumbre jurídica y horizontes previsibles de largo plazo”, afirmó Herrejón, al advertir que el verdadero desafío para México no es una cancelación inmediata del tratado, sino la falta de señales claras.

A su juicio, la revisión no será estrictamente comercial, porque incluirá seguridad fronteriza, política industrial, energía, reglas de origen, inversiones estratégicas y coordinación frente a China. “La incertidumbre es el verdadero desafío. Los mercados pueden adaptarse (...) lo que difícilmente toleran es la ausencia de reglas”.

CLAVES

Una negociación complicada

Acuerdo. Tanto México como Canadá han expresado su disposición a renovar el T-MEC.

Apatía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una postura ambigua y ha llegado a señalar que preferiría negociar acuerdos bilaterales con sus dos vecinos.

Amenaza. Trump afirmó que podría firmar la renovación del tratado, aunque reiteró su preferencia por que este deje de existir, al considerar que Estados Unidos no lo necesita.