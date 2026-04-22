Maestros Joyeros brilló con la presentación de El Legado y The Godfather

Con un despliegue que combinó alta joyería, música en vivo y presencia de celebridades, Maestros Joyeros realizó la presentación de sus nuevas colecciones “El Legado” y “The Godfather” en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, en Guadalajara. El evento reunió a figuras como Alex Fernández, El Bogueto y Gabito Ballesteros, además de invitados como Nicola Porcella y Salvador Zerboni.

La firma, con varias décadas de trayectoria, apostó por un concepto que une tradición artesanal con innovación tecnológica, consolidándose como una de las casas joyeras más representativas del país.

Durante la presentación, César Villegas, director y cofundador de la marca, explicó el origen de las nuevas líneas. “Son dos sorpresas, estamos presentando dos colecciones, una ‘El Legado'; yo soy la cuarta generación y quisimos también irnos más atrás, estamos fusionando la cultura griega y la cultura mexicana”, compartió.

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Sobre esta propuesta, detalló que se inspira en momentos históricos clave: “Nos estamos basando más que nada en la época de Porfirio Díaz, como cuando creó el Palacio de Bellas Artes, quisimos con esta fusión sacar unas piezas con diamantes, con ciertas gemas; es un orgullo, es alta joyería”.

En paralelo, la colección “The Godfather” surge de una colaboración internacional poco común. “Es una licencia que nada más había estado en una casa joyera internacional, nos buscaron porque saben que nosotros somos fabricantes, que somos familia y que también tenemos un historial”, explicó Villegas.

El empresario adelantó que esta primera entrega es solo el inicio: “Lo que van a ver son alrededor de unas 10 piezas, se crearon 25, pero lo que más nos interesa es el segundo drop, que ya va a ser la fusión completa con diamantes rosas, morados, amarillos, algo mucho más exótico”.

César Villegas, director y cofundador de la marca, adelantó que esta primera entrega es solo el inicio. ESPECIAL

Villegas subrayó que el crecimiento de la marca está ligado a la pasión más que a la rentabilidad. Además, destacó el papel de los artistas como embajadores naturales de la marca: “Cuando van a Miami, a Los Ángeles, a Europa, se llevan a México colgado”.

En cuanto al futuro, adelantó nuevos proyectos internacionales y colaboraciones: “Vamos a demostrar que la alta joyería en México es posible, vamos a destruir este malinchismo, si está hecho en México, es lo mejor”.

Voces de los invitados

Durante el evento, los artistas que cantaron durante la velada también compartieron su perspectiva sobre sus carreras y el momento que atraviesan.

Por su parte, El Bogueto habló sobre el impacto de la fama en su vida: “Es el fruto del trabajo, el dinero al final es un número, no te hace la persona que eres, así que la neta, tranqui”. Reconoció que no imaginaba el alcance de su carrera: “A mí ahora me siguen muchos morros y que esto sirva para cambiarles el chip, yo tuve muchas inspiraciones” , por ejemplo, Ozuna y Anuel AA.

El cantante también aclaró su reciente visita a la Cámara de Diputados: “Se confundió un poquito la información, yo solo fui a hablar del programa de los estudios (de música) que vamos a poner en centros de rehabilitación y también en escuelas”. Sobre su música, destacó el recibimiento de su nuevo material “Eso sí es de Gangster”: “Con este debutamos en 8 global… la neta nos fue muy bien”.

En tanto, Alex Fernández se refirió al reciente álbum de duetos de su abuelo, Vicente Fernández: “Está muy padre… se escucha espectacular, mi papá sacó ‘El Rey’, que es la canción más icónica de mi abuelo”. También adelantó que tiene en mente grabar un tema de Chente: “Ya escogí una, es de sus clásicos, a mi abuelo le encantaba y a mí también”.

Alex Fernández estuvo presente en la presentación de las nuevas colecciones de Maestros Joyeros. ESPECIAL

Sobre la incursión de su padre en la moda con la marca ARRRE, comentó: “Yo creo que se tardó, siempre le ha gustado mucho la moda, lo veo muy emocionado y motivado”.

En el plano personal, compartió los retos recientes en su salud con respecto al esfuerzo que ha hecho en “Juego de Voces”: “Sí me ha sacado de mi zona de confort… empecé con un tema de reflujo muy grande, poco a poco voy recuperándome”. También habló de sus próximos proyectos: una gira por España y Sudamérica.

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MB