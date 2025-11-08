Aguinaldo 2025: quiénes reciben 40 días de pago y quiénes solo 15

A medida que se acerca el fin de año, crece el interés entre los mexicanos por conocer la cantidad que recibirán como aguinaldo en 2025. Este pago, establecido como un derecho laboral en México, no es igual para todos, ya que depende del sector al que pertenezcan y del tipo de relación laboral que mantengan con su patrón.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), todos los trabajadores, sin importar si son de base, de confianza, eventuales o por tiempo determinado, deben recibir un aguinaldo mínimo equivalente a 15 días de salario. Quienes no hayan cumplido un año en la empresa pueden percibir el pago proporcional al tiempo laborado.

El pago del aguinaldo en este año 2025 deberá realizarse a más tardar el 20 de diciembre, y los patrones están obligados a cumplir con esta prestación en tiempo y forma.

Para 2025, el Gobierno Federal autoriza un aguinaldo equivalente a 40 días de salario para determinados servidores públicos y pensionados. La medida reconoce su labor sin afectar la política de austeridad vigente.

Este beneficio aplica para:

Servidores públicos de secretarías de estado, oficinas administrativas y la Consejería Jurídica del Ejecutivo.

Personal operativo, de confianza y de mando.

Personal del Servicio Exterior Mexicano, tanto en México como en el extranjero.

Integrantes de las Fuerzas Armadas y militares en activo.

Personas contratadas por honorarios dentro del capítulo de Servicios Personales.

Pensionistas y jubilados con haberes de retiro, pensión civil o militar, así como deudos con pensión asignada.

El pago de este aguinaldo de 40 días deberá concluir a más tardar el 20 de diciembre de 2025, de modo que los beneficiarios cuenten con el recurso antes de las festividades decembrinas.

En el sector privado, el aguinaldo mínimo legal sigue siendo de 15 días

Las empresas deben cumplir con este pago independientemente de su situación económica, y no pueden descontarlo ni retrasarlo. En caso de no haber trabajado el año completo, el empleado deberá recibir la parte proporcional correspondiente.

Datos

Los trabajadores del Gobierno Federal y los pensionados recibirán 40 días de aguinaldo; mientras que en el sector privado, el pago mínimo seguirá siendo de 15 días de salario base.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF