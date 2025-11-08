Aguinaldo 2025: Este es el último día para que te paguen en México

¡Está por caer! La Ley Federal del Trabajo (LFT) es clara al señalar que el último día para recibir el aguinaldo en México es el 20 de diciembre, por lo que tienes que estar atento para que te depositen el aguinaldo en este 2025 como te corresponde.

La Navidad en México, así como las fiestas de Año Nuevo, son motivo para que los trabajadores en nuestro país reciban el pago de su aguinaldo. Esta prestación es un ingreso monetario a modo de recompensa con la que algunas personas logran completar gastos, ya sean obligatorios o con motivo de las celebraciones de fin de año.

De acuerdo con el Artículo 87 de la LFT, el aguinaldo equivale, como mínimo, a 15 días de salario, y debe entregarse en una sola exhibición. La prestación aplica sin excepción para todas las personas que trabajan, ya sean de base, confianza, planta, sindicalizados, eventuales o por obra determinada.

Si una vez llegada la fecha antes mencionada no has recibido el pago de tu aguinaldo, puedes acudir a las oficinas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para emitir una denuncia, misma que podrás argumentar apoyándote en artículo 87, el cual indica que todos los trabajadores que se encuentren de manera formal en una institución de planta o base, que sean sindicalizados, que estén contratados por obra o tiempo determinado, y hasta eventuales, tienen derecho a recibir este beneficio económico.

Es decir, todos los trabajadores que se rijan de acuerdo con la LFT tienen derecho a ser acreedores de esta prestación.

