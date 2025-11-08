Buen Fin: Conoce qué tiendas participan en las promociones y descuentos en 2025

México vivirá una nueva edición de El Buen Fin del 13 al 17 de noviembre. Desde el año 2011, este programa nacional impulsa el consumo interno con rebajas en tiendas físicas y en línea.El Buen Fin está inspirado en el Black Friday de Estados Unidos, y es un periodo que reúne a miles de comercios y bancos con promociones, meses sin intereses y bonificaciones exclusivas para todos los consumidores.Este año celebra sus 15 años, pero antes de lanzarte a las ofertas, quizá debas conocer un sitio web útil para revisar qué tiendas de tecnología, ropa, maquillaje, muebles, y todo lo que se te ocurra participan.En su edición 15, el Buen Fin 2025 incorpora nuevas herramientas tecnológicas para comparar precios y verificar la participación de comercios oficiales.Sin duda, te será demasiado útil para evitar caer en estafas y promociones falsas. Por si te interesa, te compartimos el paso a paso para utilizarlo:Más de 10 mil comercios, entre tiendas físicas y en línea, participarán oficialmente. Entre las marcas confirmadas se encuentran Liverpool, El Palacio de Hierro, Sears, Coppel, Suburbia, Sanborns, H&M, Walmart y Bodega Aurrerá.Si eres de las personas que prefieren comprar online, entonces debes estar atento a las posibles estafas y promociones falsas que circulan en Internet.Recuerda que primero debes confirmar en el sitio oficial del Buen Fin 2025 si una marca o tienda es participante; si te encuentras con ofertas y descuentos en redes sociales o sitios sospechosos, mejor no hagas la compra y mucho menos introduzcas los datos de tus tarjetas bancarias.Otros consejos que puedes emplear para comprar de manera segura son:Finalmente, en el portal del Buen Fin 2025 también puedes consultar recursos adicionales para conocer tus derechos como consumidor.El objetivo del "Buscador de comercios participantes" es que las y los compradores hagan compras de manera informada y con seguridad en línea.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF