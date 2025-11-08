Aguinaldo 2025: Así puedes calcular de cuánto será tu pago este año

Noviembre acaba de iniciar, pero ya muchas personas están haciendo cuentas para saber la cantidad de dinero que recibirán como aguinaldo este 2025. Te decimos cómo saber cuánto te pagarán antes de la fecha límite del 20 de diciembre.

El aguinaldo debe pagarse a todas las y los trabajadores, según indica la Ley Federal del Trabajo, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes.

Para todos aquellos que no hayan cumplido el año de servicio, sin importar que se encuentren trabajando o no en la fecha en la que la empresa paga del aguinaldo, tendrán derecho a que se les entregue la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo trabajado.

¿Cómo calcular el aguinaldo 2025?

El aguinaldo para 2025 corresponde a 15 días de salario del pago de salario base. Si un trabajador tiene ya 1 año de servicio, solo debe multiplicar el pago de lo que gana por cada día por 15.

Por ejemplo:

Si una persona gana 200 pesos cada día, debe multiplicar 200x15 y el resultado (3 mil) es lo que deberá recibir como pago.

En el caso de los trabajadores que tienen un sueldo fijo (o sea que siempre reciben la misma cantidad de dinero), el cálculo se realiza por día laborado, mientras que para los trabajadores que reciben con un sueldo variable, se considera el ingreso promedio diario de los últimos 30 días laborados.

Por ejemplo:

Sueldo mensual 12 mil pesos/30 días (mes)= 400 pesos (salario diario 400 pesos (salario base) x 15 (días de aguinaldo)= seis mil pesos (aguinaldo)

Si el empleado no tiene un año cumplido al momento del pago del aguinaldo, debe calcularlo de esta forma: El monto se puede obtener al dividir los días correspondientes al aguinaldo por los 365 días del año, el resultado se multiplica por los días laborados y esto a su vez por el salario diario.

Por ejemplo:

15 (días de aguinaldo)/ 365 (días del año)= 0.041

0.041 x 280 (días laborados) =11.48 (proporcional de días de aguinaldo)

11.48 (proporcional de días de aguinaldo) x 400 (salario diario)= cuatro mil 592 pesos (aguinaldo proporcional)

Datos

El aguinaldo corresponde al pago de 15 días de salario

La fecha límite de pago del aguinaldo es el 20 de diciembre

El aguinaldo debe pagarse a todas las y los trabajadores, según indica la Ley Federal del Trabajo

