Aguinaldo 2025: ¿Cuántos días son por ley este año?

La ley en México respalda el pago del aguinaldo a todas las personas trabajadoras que mantengan una relación subordinada con un empleador. Esta prestación, establecida desde 1970 en la Ley Federal del Trabajo, representa un derecho irrenunciable que las empresas deben cumplir cada año, con fecha límite de entrega antes del 20 de diciembre. Todo eso aplicará en el presente año 2025.

El aguinaldo es un tipo de premio que se entrega antes de las fiestas de fin de año a los empleados para que destinen a esto su gasto personal, ya sean con motivo de las fiestas o para pagar deudas, aunque también es una oportunidad para que adquieran algunos bienes o servicios.

De acuerdo con el artículo 87 de la LFT, todos los trabajadores tienen derecho al pago de aguinaldo equivalente a 15 días de salario por ley al haber cumplido un año laborado dentro de una empresa. Quienes no tengan cumplido ese periodo tienen derecho a recibirlo, pero como una parte proporcional.

El aguinaldo es un derecho que todos los trabajadores deben recibir, sin importar su tipo de contrato o puesto dentro de la empresa. Se trata de una prestación establecida en la LFT que busca reconocer el esfuerzo de todo el año y brindar un apoyo económico adicional en la temporada decembrina. Ningún patrón puede retenerlo, condicionarlo o sustituirlo por otro beneficio, ya que su pago es obligatorio.

Además, las empresas no pueden argumentar dificultades financieras, falta de utilidades o pérdidas económicas para evitar entregarlo. La ley es clara: el aguinaldo debe pagarse de forma íntegra y en el plazo establecido, que vence el 20 de diciembre de cada año. En caso de incumplimiento, los trabajadores tienen derecho a exigirlo y las autoridades laborales pueden sancionar a los empleadores que no cumplan con esta obligación.

Datos

El aguinaldo es un derecho que todos los trabajadores deben recibir cada año

El pago del aguinaldo equivale a 15 días de salario, por ley, en 2025

Quienes no tengan cumplido un año dentro de una empresa, tienen derecho a recibirlo, pero como una parte proporcional

