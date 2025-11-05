Aguinaldo 2025: ¿cuánto falta para que lo depositen en México?

El aguinaldo es uno de los beneficios más esperados por los trabajadores en México cada fin de año. Este pago, establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), es un derecho irrenunciable que todos los empleados deben recibir, incluido en el cierre del presente 2025.

De acuerdo con el Artículo 87 de la LFT, el aguinaldo equivale, como mínimo, a 15 días de salario, y debe entregarse en una sola exhibición. La prestación aplica sin excepción para todas las personas que trabajan, ya sean de base, confianza, planta, sindicalizados, eventuales o por obra determinada.

Además, quienes no hayan cumplido un año completo en su empleo también tienen derecho a recibir una parte proporcional, según el tiempo que hayan laborado durante el año. Incluso si el trabajador dejó la empresa antes del próximo mes de diciembre, puede reclamar la parte correspondiente a su periodo trabajado.

¿Cuánto falta para que depositen el aguinaldo 2025 en México?

La Ley Federal del Trabajo establece que el pago del aguinaldo debe realizarse antes del día 20 de diciembre. Por lo tanto, a partir de este 5 de noviembre, falta poco más de un mes para que los trabajadores en México reciban este ingreso adicional, que suele destinarse a gastos navideños, ahorro o pago de deudas.

Aunque algunas empresas lo adelantan desde noviembre tras llegar a acuerdos con los trabajadores, la fecha límite legal es el 20 de diciembre de 2025 , y el pago debe efectuarse en tiempo y forma.

¿Qué hacer si no te pagan el aguinaldo a tiempo?

Si un empleador no realiza el depósito del aguinaldo dentro del plazo establecido, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde se ofrece asesoría gratuita para garantizar el cumplimiento de este derecho laboral.

