Los fondos de cobertura elevaron sus apuestas a favor de una apreciación del peso mexicano por segunda semana consecutiva, de acuerdo con cifras publicadas el viernes sobre los contratos negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago.

Las posiciones netas a favor de la moneda nacional alcanzaron los 2.9 mil millones de dólares entre el 3 y 9 de diciembre, las mayores apuestas a favor del peso desde el 11 de junio del año pasado, cuando el saldo fue de 3.2 mil millones.

Los fondos y especuladores apuestan por una apreciación de la divisa mexicana a través de la compra de pesos a una cotización determinada con el objetivo de venderlos a un precio superior a futuro.

El tipo de cambio despidió el viernes en 18.03 pesos por dólar y tocó un piso de 17.93 el martes pasado, señalan las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

Estrategas de Banorte calculan que la paridad va a rondar entre 17.80 y 18.40 durante esta semana.

Desde su punto de vista, la debilidad del dólar continuará en los primeros meses de 2026 y se combinará con un buen perfil de carry relativo del peso, en el que las tasas de interés reales de México seguirán destacando entre el espectro comparable de divisas pertenecientes a países con economías emergentes.

Prevén un intervalo de 17.70 a 17.80 unidades durante los siguientes meses, con un cierre de 2026 en 18.30 unidades, cuya trayectoria integra una agenda geopolítica más retadora en la segunda mitad del año que está por arrancar.

La analista de Banamex, Paulina Anciola, explicó que diversos factores llevaron a una fuerte depreciación del dólar ante el resto de las monedas durante 2025.

Destacó la perspectiva de recortes en las tasas de interés, la incertidumbre comercial, el aumento de la deuda en Estados Unidos y las dudas sobre su sostenibilidad en el largo plazo, así como los constantes ataques a la autonomía de la Reserva Federal (Fed).

Ante la incertidumbre en torno a la economía estadounidense, la más grande del mundo, hay movimientos hacia activos seguros diferentes al dólar, así como mayor apetito por riesgo hacia ciertas divisas de países emergentes, expuso.

El superpeso sorprende al mercado y se mantiene por debajo de 19 por dólar desde julio

Tras prevalecer una elevada volatilidad del peso en los primeros cuatro meses de 2025, en medio de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, a partir de la segunda mitad de abril se comenzó a ver una tendencia de apreciación de la moneda mexicana, de tal manera que la moneda ha cotizado consistentemente por debajo de 19 unidades por dólar desde julio.

"El superpeso parecería estar regresando y ahora estimamos el tipo de cambio en 18.1 para diciembre y 18.7 al cierre de 2026", señaló Anciola, quien estimó que la paridad será una contención parcial de la inflación el próximo año.

La paridad otra vez tomó por sorpresa a bancos, casas de bolsa y grupos de análisis, cuyo consenso calculaba que llegaría a 20.95 al finalizar 2025, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó a principios de enero.

Incluso el banco francés BNP Paribas proyectaba un cierre de 22.30, y los más optimistas, Grupo Bursátil Mexicano y Natixis, anticipaban 20 unidades en ese entonces.

Tampoco la Secretaría de Hacienda esperaba que el dólar perdiera tanto terreno, ya que estimó un cierre de año sobre 20 pesos, según los PreCriterios Generales de Política Económica de 2026 que dio a conocer en abril pasado.

